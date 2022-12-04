男大生趁室友酒醉猥褻與性侵 慘判賠50萬獲緩刑

桃園市洪姓男子今年2月凌晨和室友在宿舍喝酒，見其中一名男同學不勝酒力，便將他攙扶回房休息，清早卻起色心，趁同學熟睡時脫掉他褲並以口性侵，對方驚醒報案；桃園地院考量洪認罪、承諾賠償50萬元，依乘機性交罪判有期徒刑1年7月，緩刑5年。可上訴。

檢警調查，洪男與受害男子小明（化）是大學同校同學，兩人今年2月6日凌晨在洪的A203寢室和洪的室友飲酒聊天，後來小明不勝酒力，同天凌晨5時18分由洪將小明攙扶回他A201房內休息，見他酒醉昏睡，肢體無力，8時許脫下他褲子並以口性侵得逞。

小明偵訊時回憶，他醒來時發現自己躺在室友地墊上，下半身沒有穿褲子，而洪男正抱著自己大腿、含自己下體，嚇得趕緊報案，校方性平會也介入調查。

洪男到案後坦承犯行，檢方依法起訴；法院根據性平會調查報告、宿舍走廊監視器畫面等，認定他犯行明確，考量他認罪、沒前科，現從事國小補習班教職人員，並當庭和被害人以50萬元達成調解，犯後態度尚佳，依乘機性交罪判他有期徒刑1年7月，緩刑5年，判決確定後1年內須接受法治教育課程5場次。