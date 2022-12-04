快訊

趙映光反駁被請出市黨部 吳怡農：討論後趙提出辭呈

江澤民追悼大會6日上午舉行 陸股將暫停交易3分鐘

男大生趁室友酒醉猥褻與性侵 慘判賠50萬獲緩刑

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市洪姓男子今年2月凌晨和室友在宿舍喝酒，見其中一名男同學不勝酒力，便將他攙扶回房休息，清早卻起色心，趁同學熟睡時脫掉他褲並以口性侵，對方驚醒報案；桃園地院考量洪認罪、承諾賠償50萬元，依乘機性交罪判有期徒刑1年7月，緩刑5年。可上訴。

檢警調查，洪男與受害男子小明（化）是大學同校同學，兩人今年2月6日凌晨在洪的A203寢室和洪的室友飲酒聊天，後來小明不勝酒力，同天凌晨5時18分由洪將小明攙扶回他A201房內休息，見他酒醉昏睡，肢體無力，8時許脫下他褲子並以口性侵得逞。

小明偵訊時回憶，他醒來時發現自己躺在室友地墊上，下半身沒有穿褲子，而洪男正抱著自己大腿、含自己下體，嚇得趕緊報案，校方性平會也介入調查。

洪男到案後坦承犯行，檢方依法起訴；法院根據性平會調查報告、宿舍走廊監視器畫面等，認定他犯行明確，考量他認罪、沒前科，現從事國小補習班教職人員，並當庭和被害人以50萬元達成調解，犯後態度尚佳，依乘機性交罪判他有期徒刑1年7月，緩刑5年，判決確定後1年內須接受法治教育課程5場次。

另小明還控洪男在A203房內也趁機口交，但他無法僅對201房犯行有印象，當時同房飲酒的4名同學也都表示沒看到，法院不採信。

桃園市洪姓男子在大學期間趁同學酒醉時以口性侵，事後認罪賠償50萬元，法院依乘機性交罪判他有期徒刑1年7月，緩刑5年。示意圖／取自Ingimage
桃園市洪姓男子在大學期間趁同學酒醉時以口性侵，事後認罪賠償50萬元，法院依乘機性交罪判他有期徒刑1年7月，緩刑5年。示意圖／取自Ingimage

室友 桃園 性侵

延伸閱讀

持刀搶香菸被逮辯持尚方寶劍出巡 以思覺失調求緩刑遭駁

台中女拿鋁條敲牆、朝鄰噴防狼液 嗆「我法律系」這原因緩刑

交友軟體約回家聊天 桃園女指侵女大生慘賠25萬獲緩刑

苗栗2男輪流硬上酒醉女 二審考量18歲血氣方剛給減刑

相關新聞

男大生趁室友酒醉猥褻與性侵 慘判賠50萬獲緩刑

桃園市洪姓男子今年2月凌晨和室友在宿舍喝酒，見其中一名男同學不勝酒力，便將他攙扶回房休息，清早卻起色心，趁同學熟睡時脫掉...

前女友劈腿4年後帶女投靠 過20年才發現女兒不是他的種

林姓男子2001年和林姓前女友「奉子成婚」，婚姻持續5年就以離婚收場，林男直到2年前才發現已經23歲的女兒根本不是他的，...

交友軟體約回家聊天 桃園女指侵女大生慘賠25萬獲緩刑

李姓女子在知名同志交友軟體認識一名女大學生，約對方到桃園市租屋處聊天，想不到卻色心大起，不顧拒阻將她壓在床上撫摸私密處，...

被提分手抓狂要硬上 女友激烈反抗 他一度不能勃起

越南籍劉姓移工不滿女友提分手，在宿舍性侵因對方反抗一度無法勃起，一審依侵入住宅強制性交罪等判劉3年6月、驅逐出境；二審認...

國術館推拿師趁按摩性侵 才刑滿又再犯 判刑3年4月

新北市樹興堂國術館負責人陳有樹2018年性騷擾女顧客被判刑7月，去年9月假釋出獄後重操舊業，卻不知悔改，今年3月22日替...

偷拍女同事洗澡 還威脅：你老公不在 跟我發生1次就好

越南籍阮姓移工來在台中霧峰某工廠上班，卻在宿舍拿手機偷拍女同事洗澡，還惡劣傳給她要求說「你老公出去了，來跟我睡」、「我有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。