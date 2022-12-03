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國術館推拿師趁按摩性侵 才刑滿又再犯 判刑3年4月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

示意圖／Ingimage
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新北市樹興堂國術館負責人陳有樹2018年性騷擾女顧客被判刑7月，去年9月假釋出獄後重操舊業，卻不知悔改，今年3月22日替女顧客按摩時揉胸、指侵3次，新北地檢署今年中依妨害性自主起訴，並建請法院依累犯加重其刑。新北地院認為他未記取前案教訓，屬累犯，日前依強制性交罪，判刑3年4月，可上訴。

檢警調查，陳有樹2018年替女顧客按摩時，以手伸入撫摸女顧客胸部、私處，女顧客誤認是按摩一部分，與一同前往按摩的男友確認才知道被性騷擾。陳有樹被新北地方法院判7月徒刑，去年9月縮刑服滿出獄，他重操舊業，卻在今年3月22日替女顧客按摩時，揉捏女顧客胸部、觸碰外陰部，還以手指插入女顧客陰道3次。

女顧客向前來接她的友人哭訴，友人致電質問陳有樹，他坦承有性侵，卻要求對方不要報警，稱願意賠償。檢方考量陳有樹才剛服刑完畢，屬於五年內累犯，依妨害性自主罪起訴，並請法院加重其刑。

新北地院認為陳有樹因前案強制猥褻案件，去年9月才刑滿出獄，並於2022年1月12日接受性侵害加害人身心治療或輔導教育課程，竟為滿足一己私慾，事隔僅約2個月後，復於2022年3月22日再犯強制性交罪，未因前案記取教訓，迄今尚未能與被害女子達成和解，賠償身心所受損害及取得受害女子諒解，日前依強制性交罪，累犯，判刑3年4月，仍可上訴。

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