潛進愛慕的人家裡性侵 他被捕辯「她寄戶籍欠我1次性行為」

彭姓男子愛慕女性友人，戴安全帽、口罩、手套潛入女性友人住處暴力性侵，但作案時無法勃起，被訴侵入住宅強制性交未遂罪，彭不認罪，台北地院採被害人證述，判彭有期徒刑4年6月。可上訴。

彭對被害人有愛意，2021年5月30日中午，戴著安全帽、口罩、手套到被害人台北市萬華區的住處外，利用先前私自拷貝的鑰匙進入，趁被害人熟睡，掐住她脖子。

被害人驚醒，彭即恫稱「不要叫，不然我殺你」等，然後搧打她的臉頰，以膠帶綑綁住她的雙手，強行脫下她的內褲，以性器碰觸被害人的下體，但彭性器無法勃起，強制性交未遂，被害人報案，檢方起訴彭。

彭否認犯行，辯稱因被害人先前不能辦居留證，找他幫忙，他與被害人談定讓她戶籍寄在他家，條件則是要發生性交行為1次；彭說，被害人之前給過他鑰匙，他進屋請她「履行」承諾，並沒有性侵對方。

被害人稱，案發那天她剛下班回家，吃飽睡覺時有人掐她的脖子，指彭打她、把她的褲子拉掉，還跟想她做愛；她說，彭有用生殖器碰她的下體，但因為彭不行、不能放進去，然後就跑走。

法官認為，被害人於詰問時就案發過程大致陳述一致，且劉姓證人說，陪被害人報警前，看見被害人左手纏膠帶、臉部有被打的痕跡，當下的情緒是滿害怕的，採信被害人控訴。