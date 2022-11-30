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約學妹嘿咻拍成性愛片 色男威脅「聽話」 校內再硬上3次
洪姓男子約1名女大生性交還將過程拍成性愛影片，後想再約遭拒就說「學妹不守信用」、「聽話1個月保證你無憂無慮」，暗示要散布影片逼她出面，女子被迫和洪在校內性交3次；法院考量，洪犯後坦承、和女子和解賠償獲原諒，依3個強制性交罪判他1年10月，緩刑4年，可上訴。
檢警調查，洪年去年11月21日透過交友軟體認識女子，2人當天下午4點就約出見面並發生性行為，過程中洪還拿手機拍口交、性交畫面，後來洪還想繼續約對方出來發生關係均被女子拒絕。
洪不滿就傳LINE說「學妹這麼不守信用，學長決定也要學習學妹精神了」、「聽話1個月，之後保證你無憂無慮」、「16個影片+照片」，因女子不理會洪就傳2人性交影片，繼續威脅「學校口交扣一次」、「打砲2次」等，暗示不發生關係就要留存影片。
女子心生畏懼，害怕性愛影片遭洪散布，只好依洪要求又在學校內性交3次，最後不堪其擾報警才曝光；洪落網後坦承不諱，和女子指證大致相符，也有2人對話紀錄、警方搜索證物可佐。
法院審酌，洪男為滿足私慾對女子強制性交3次，考量他犯後坦承，並已經和女子達成和解賠償完畢，女子也表示同意給予緩刑機會，法院依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。
法院認為，洪男不尊重女子性自主，但犯後坦承、積極謀求和解賠償，並綜合他侵害程度、樣態等，加上過去沒有不良前科，依3個強制性交罪各判洪1年7月至1年8月，3罪應執行1年10月，緩刑4年，命他向公益團體提供240小時勞務，接受法治教育2場。
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