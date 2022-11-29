19歲男與國中女友上賓館被控性侵 法官認定是合意判4年

基隆市19歲男子與未滿14歲的國中女學生交往，發生性行為。被害少女的家人知情後提告，檢方依本刑7年以上妨害性自主罪嫌起訴。法院查出，少女在賓館房內曾提醒被告可向櫃檯索取保險套，事後又一起吃火鍋等情節，變更起訴法條為與未滿14歲少女性交罪，判刑4年。全案可上訴。

基隆地院判決指出，被告男子去年4月3日下午4點多，到補習班接被害少女下課，再騎機車載她到一家賓館，兩人在房內發生性行為。少女的父親知道此事後報案，基隆地檢署檢察官偵結起訴。

少女在法院審理時證稱，當天有問男友去賓館幹嘛，他只有笑笑的。到賓館房間門口時，又問他進去要幹嘛，他說他要休息，並說如果不跟他進去的話，他要請她吃子彈，以為他是開玩笑的，並就跟他進去。

少女上完廁所後，看到男友只穿內褲在找東西，問他找什麼，回說保險套，少女隨口說為什麼不去跟櫃檯拿，然後他就要把她拉上床，少女說不要，男友又說沒有跟他發生關係，要請我吃子彈，她因嚇到不敢掙扎。性交過程中少女有推開男友肩膀說不要，但他仍繼續動作。事後兩人先後洗澡，再去火鍋店吃火鍋。

法院指出，少女如不想跟被告發生親密行為，當可反對前往賓館，但她同意前往並平分休息費用。若無意發生性行為，應不會提醒被告可向櫃檯索取保險套。事後一起用餐，少女幫被告盛飯、倒飲料，無何異狀。

事案當晚少女的姑姑問她行蹤，少女未告知遭性侵，隔天姑姑再次追問，才說有發生性行為。少女在警局製作筆錄時，還利用空檔傳訊息請被告刪除對話紀錄。

法官認為，少女在與被告Messenger對話紀錄中，雖提及「因為我可以不用吃土豆」、「你就要請我吃土豆」等話，不能據此推認被告案發時有恐嚇少女，也難以排除少女為免受親友責難，才指遭被告強制性交可能性，改依與未滿14歲少女性交論罪。