拿男友手機追劇驚見媽媽遭性侵影片 淫狼遭重判不服上訴

台灣一名女生與男友交往8年，有次她拿男友手機追劇，驚見母親被性侵影片，女生與男友對質並錄音後報警。圖為示意圖，與新聞當事者無關。圖片來源：Ingimage

變態男友連女友的媽媽都不放過？台灣一名女生與男友交往8年，有次她拿男友手機追劇，驚見母親被性侵影片，懷疑男友趁她母親服安眠藥後意識不清之際用手指性侵，更拍下獸行全程，女生與男友對質並錄音後報警。男友在庭上反控女生誣陷，惟一審認定男友毫無悔意，台北地院依乘機性交罪判男友3年8個月刑期；男友不服上訴，二審高等法院認為全案還有事實需要釐清，擇日再開辯論庭。

綜合台灣媒體報導，根據判決書，該女生與陳姓男子交往8年，熟識對方家人，陳男不時到女生家過夜，知悉女生的母親有服用鎮定劑或安眠藥入睡習慣。直到有一天，女生用陳男手機追劇，發現正上傳影片，打開一看驚見一名男子正用手指性侵母親。由於男子的手與陳男十分相似，女生氣得當面質問陳男並錄音存證。

根據錄音檔內容，女生稱陳男先把她灌醉，再趁機闖入其母親房間性侵得逞。陳男否認犯案，女生反嗆，「敢做不敢當」、「還是要去警察局說？」，後來陳男寫紙條承認有侵犯並寫紙條自白，女生怒極，「去外面亂X，弄到我朋友身上就算了，你弄的人是誰？是我媽？」、「你愛的是不是我媽媽？是嗎？是不是？」。

母親得悉曾被性侵後十分震驚，稱自己服完安眠藥後昏昏沉沉，對睡夢中發生的事情不太有印象，只記得遭到性侵5、6次，其中有次陳男進房間3次，結果她半夜醒來，卻發現自己褲子被脫一半，陳男就站在床邊。

惟庭上陳男否認犯案，不承認自白紙條出自其手，又說錄音檔懷疑是別人的聲音，反指控女友找人誣陷他。不過，一審台北地方法院指出，女生看完影片後第二天就質問陳男，並一併錄音存證和拍下自白紙條佐證，時間序列合理，可見自白紙條確實出自陳男之手。一審認定男友毫無悔意，台北地院依乘機性交罪判男友3年8個月刑期。

法院批評陳男罔顧女生母親信賴，趁對方服藥昏睡不能抗拒下性侵，還用手機偷拍，且砌詞狡辯，可見沒有悔意，判刑3年8個月。陳男不服上訴，二審高等法院認為尚有事實須再剖析，須擇日再開辯論庭。

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文章授權轉載自《香港01》