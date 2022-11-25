入屋性侵未遂坐牢假釋期間再犯 花蓮狼男判刑3年7月

花蓮一名有中度智障的楊姓木工，因入屋性侵未遂坐牢，假釋期間去年9月行經花蓮市一處貨櫃屋，見女子獨自躺在屋內休息，竟闖入對女子抓手、摀嘴意圖性侵，幸好對方強力反抗，楊男才未得逞。花蓮地方法院依侵入住宅強制性交未遂罪，判他3年7月徒刑，可上訴。

判決書指出，楊姓男子曾犯侵入住宅強制性交未遂罪被判3年10月確定，108年6月4日入監，服刑不到2年，前年5月25日假釋出監，保護管束到今年2月12日。

去年9月21日中午，假釋中的楊男騎電動自行車經過花蓮市區一處貨櫃屋，見鐵門未關，一名女子獨自躺在屋內睡覺，竟自行進入，伸出狼爪撫摸對方胸、臀及靠近下體之處，受害女子驚醒尖叫，楊男一手摀住她的嘴巴，另一手則抓住她的手意圖性侵，因女子拳打腳踢強力反抗而未得逞，楊男逃離現場，事後被逮。

楊男再犯後假釋被撤銷，入監執行殘刑，期間經矯正機關安排性侵害身心治療課程、評估後，認為他有中度智能障礙，因應壓力技巧不佳，遭遇挫折壓力以飲酒方式紓壓，致其自我監控能力下降、失序行為發生，因為缺乏有效外部監控系統或家人支持，才會再犯。