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白牌車司機撿屍短褲辣妹 對方掙扎還痛毆被起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄32歲李姓白牌計程車司機去年9月26日上午7時許，從仁武區載一名短褲辣妹回家，結果將辣妹扶進家門時，見她醉倒不省人事，竟趁機脫褲性侵，期間女方一度驚醒，李竟還出拳痛毆對方，所幸在女方不斷掙扎下，才阻止李男繼續施暴，事後女方不僅出現憂鬱症狀，還企圖尋短，高雄地檢署偵結，今依強制性交罪將李男起訴。

檢方調查，李男有強盜、詐欺、竊盜等多樣前科，去年9月26日上午7時許，他到仁武區接送喝醉的短褲辣妹，將辣妹載回鼓山區住處，由於辣妹喝到爛醉，走路還會左搖右晃，到家後由李攙扶辣妹走進屋內，結果李男卻發現辣妹醉到不省人事，先用手指試探，見辣妹沒有反應，李男於是脫掉兩人褲子霸王硬上弓。

期間辣妹發現遭人性侵驚醒，奮力掙扎要擺脫李男，李不僅沒有停下動作，還出拳痛毆女方臉部，最後她忍痛繼續與李男搏鬥，才成功將李推出門外，避免繼續受到李男侵害。

事後辣妹跑到鄰近派出所報案，李男到案時卻瞎扯是女方先撲到他身上接吻，兩人才接著發生這些事情，隨後又稱他是被女方仙人跳，還出示女方好友索討和解金的錄音檔。

但檢方認為，李無法具體提出音檔中3名男子身分，且若對方要幫女方爭取和解金，怎會在對話中提到不利於女方的言論。

檢方勘驗辣妹住處監視器畫面，發現她進屋後步伐搖晃，且多次在大廳、電梯裡蹲下，是由李男扶著才能走出電梯，可見女方當時已經喝到爛醉，處於不能抵抗狀況。

另外，辣妹事後出現焦慮、憂鬱症狀，且會持續逃避創傷事件相關的刺激，已罹患創傷後壓力症候群，還曾企圖尋短，另外下體也有採集到李男DNA，綜合相關事證，認定李男性侵，今將他起訴。

李姓白牌計程車司機撿屍短褲辣妹，今被高雄地檢署起訴。示意圖。本報資料照片
李姓白牌計程車司機撿屍短褲辣妹，今被高雄地檢署起訴。示意圖。本報資料照片

性侵

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