快訊

新竹爆警匪追逐！歹徒車輛失控衝撞住宅 居民驚：槍聲不斷

日本自衛隊「艦娘」吸軍武宅拚招募 國軍想用這招恐層層阻礙

陳時中、黃珊珊爭搶「討厭國民黨」票 對蔣萬安反而有利？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

17歲少女2千元和媽媽男友援交 幾天後慘被拉上床強制猥褻

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

40多歲男子阿輝（化名）2020年底，以2千元和女友年僅17歲大的女兒援交，幾日後在住處強拉少女上床，違反少女意願，撫摸大腿、隔著內褲摸下體，幸好少女強力掙脫。士林地方法院認定，阿輝犯成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處8月徒刑。

判決指出，阿輝在2020年跨年夜前5天某晚9時許，在台北住處違反少女意願，強行抱住少女、拉到床上，撫摸少女大腿，又隔著內褲摸下體。阿輝辯稱，當下抱著少女，摸她右大腿外側，沒有摸下體，少女說不要他就放開。辦護人稱，全案只有少女說法無其他證據，此案應屬性騷擾，少女撤告應判決不受理。

少女證稱，確實和阿輝以2000元有對價性交易（法院判處3月徒刑確定），後來到阿輝家裡被問願不願意再發生關係，「我搖頭說不要，第一次成功回房間，但隔一下又被他叫到房間，重複提起此事，最後直接被拉到床上，我有避開親吻，但他的手伸進來，隔內褲摸我下體...」少女掙扎至少1、2分鐘，掙脫後嚇到坐在角落，表明「真的不要」阿輝反覆要求約5到10分鐘，才讓少女回房間睡覺。

法院認為，少女說詞前後無重大矛盾、也無明顯瑕疵，雖在審理前達成和解、具狀撤告，當時阿輝提供住宿給少女和少女媽媽，並搭應照顧少女年幼的妹妹到16歲等，少女無動機誣陷必要，採信少女說詞。

法院審酌，少女有掙扎說不要，明示反對，阿輝仍動手猥褻，觸犯法條並非性騷擾「趁人不及抗拒」的偷襲短暫不當觸摸，也不是趁少女不能即時反應而侵害，認定阿輝為滿足私慾，不顧少女感受強制猥褻；全案考量阿輝否認犯行，與少女和解賠償完畢等情，依犯成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處8月徒刑。可上訴。

40多歲男子阿輝（化名）2020年底，以2千元和女友年僅17歲大的女兒援交，幾日後在住處強拉少女上床，違反少女意願，撫摸大腿、隔著內褲摸下體，幸好少女強力掙脫。士林地方法院認定，阿輝犯成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處8月徒刑。示意圖／聯合報系資料照片
40多歲男子阿輝（化名）2020年底，以2千元和女友年僅17歲大的女兒援交，幾日後在住處強拉少女上床，違反少女意願，撫摸大腿、隔著內褲摸下體，幸好少女強力掙脫。士林地方法院認定，阿輝犯成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處8月徒刑。示意圖／聯合報系資料照片

猥褻 房間 性騷擾

延伸閱讀

「色」影師拍少女性感照抓乳還嫌「那麼小」 無罪變有罪定讞

男呷幼齒辯少女打扮熟看不出未成年 法官採信判無罪

《白貓Tennis～Rematch～》x《前進吧！高捷少女》合作開催！ 登入送限定少女貼圖

零負評男神連3年冠軍！韓國「2022年度最佳藝人」是他　20歲黑馬少女跨界殺進前5名

相關新聞

三總醫師拒驗血緣也得認領私生子 月給兒子2萬扶養費、賠女老師19萬

三軍總醫院鄭姓醫師遭陳姓女老師控訴「約炮、愛網路交友、被鄭當做洩慾工具」，鄭則稱「陳女早在18歲就生孩子，自己也被騙了」...

同一間超商偷拍女子裙底風光 男子1年半再犯被判3月

37歲施姓作業員今年10月2日8時在台南新營某超商內持手機，無故竊錄女子裙底風光，經在店內消費顧客發現後告知，報警處理，...

立委助理對2女記者掀裙摸臀還想性侵 沒法勃起判4年6月

親民黨前立委李鴻鈞辦公室主任張書維，2019年被2名女記者指控性侵、猥褻，張否認，反控對方仙人跳，檢方依強制猥褻及強制性...

17歲少女2千元和媽媽男友援交 幾天後慘被拉上床強制猥褻

40多歲男子阿輝（化名）2020年底，以2千元和女友年僅17歲大的女兒援交，幾日後在住處強拉少女上床，違反少女意願，撫摸...

獸父逼女兒吞精還錄性交片 自詡「光明磊落」判6年10月

台北市一名男子2年多前脅迫有學習障礙的17歲女兒替他口交，他食髓知味，之後又在新北市金山區居所要求女兒如法炮製5次，去年...

「色」影師拍少女性感照抓乳還嫌「那麼小」 無罪變有罪定讞

江姓攝影師藉由拍寫真集需要替身模特兒測光名義，帶少女到台北市某旅館要求對方換上性感衣物，卻在拍照時抓捏少女乳頭和胸部數秒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。