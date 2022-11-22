17歲少女2千元和媽媽男友援交 幾天後慘被拉上床強制猥褻

40多歲男子阿輝（化名）2020年底，以2千元和女友年僅17歲大的女兒援交，幾日後在住處強拉少女上床，違反少女意願，撫摸大腿、隔著內褲摸下體，幸好少女強力掙脫。士林地方法院認定，阿輝犯成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處8月徒刑。

判決指出，阿輝在2020年跨年夜前5天某晚9時許，在台北住處違反少女意願，強行抱住少女、拉到床上，撫摸少女大腿，又隔著內褲摸下體。阿輝辯稱，當下抱著少女，摸她右大腿外側，沒有摸下體，少女說不要他就放開。辦護人稱，全案只有少女說法無其他證據，此案應屬性騷擾，少女撤告應判決不受理。

少女證稱，確實和阿輝以2000元有對價性交易（法院判處3月徒刑確定），後來到阿輝家裡被問願不願意再發生關係，「我搖頭說不要，第一次成功回房間，但隔一下又被他叫到房間，重複提起此事，最後直接被拉到床上，我有避開親吻，但他的手伸進來，隔內褲摸我下體...」少女掙扎至少1、2分鐘，掙脫後嚇到坐在角落，表明「真的不要」阿輝反覆要求約5到10分鐘，才讓少女回房間睡覺。

法院認為，少女說詞前後無重大矛盾、也無明顯瑕疵，雖在審理前達成和解、具狀撤告，當時阿輝提供住宿給少女和少女媽媽，並搭應照顧少女年幼的妹妹到16歲等，少女無動機誣陷必要，採信少女說詞。