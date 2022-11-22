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男工程師捷運月台自拍裸照上網 捷警逮人送辦

中央社／ 台北22日電

台北捷運公司近日接獲檢舉指有男子在捷運忠義站月台拍攝裸照上網，經通報捷警隊後循線追查，迅速於2日內將涉案35歲謝姓男工程師查緝到案，全案依妨害風化罪嫌送辦。

台北市警察局捷運警察隊今天召開記者會，組長宋俊良表示，北捷公司3日接獲民眾舉報，稱有男子公然在捷運忠義站月台脫下全身衣褲自拍裸照，並上傳至公開的網路社群供不特定人瀏覽。

捷警隊接獲報案後，立即依據上述網路所發圖文鎖定案發時間，進而調閱捷運站內、外沿線監視器畫面，再依據涉案男子案發時所著衣物特徵，進行相關行經地點查訪，迅速於2日內查得身分，火速查緝到案。

涉案的35歲謝姓男工程師供稱，自己只是想藉此吸引人注意。全案詢後將謝男依妨害風化罪嫌移送法辦。

根據捷警隊統計資料顯示，民國110至111年10月止，捷運系統內的妨害風化案件僅5件，且依刑法第235條規定，散布猥褻影像或以他法供人觀覽、聽聞，可處兩年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣9萬元以下罰金。

捷警隊呼籲，即便自認為是以表現自我為目的的自拍，上傳網路社群供人瀏覽時，仍須遵守法律規範；且捷運站體、車廂內都設有監視器，民眾切勿心存僥倖，為博取關注或一時衝動而做出違反社會善良風俗的行為，導致觸犯法網。

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