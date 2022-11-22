獸父逼女兒吞精還錄性交片 自詡「光明磊落」判6年10月

台北市一名男子2年多前脅迫有學習障礙的17歲女兒替他口交，他食髓知味，之後又在新北市金山區居所要求女兒如法炮製5次，去年10月26日變本加厲，除口交、性交外，並拿自拍棒錄下父女性行為過程。女兒和阿公向台北市警信義分局報案，檢方依強制性交等罪起訴，一審判獸父9年徒刑，台灣高等法院今撤銷、減為6年10月。

男子從事營造工作，和妻子有2女1子，他在一審時一再表示是因為女兒「主動邀約」，他因把持不住而犯法，還自詡「一生光明磊落」。

受害的女兒在國中時經醫師診斷有學習障礙，語彙、情境理解和表達能力比一般人略低。2020年2月29日、她讀高二期間，父親先是撫摸她的胸部，再要求她脫掉衣服，她因身形弱小，遭父親指侵並被迫口交。

接下來的1年多時光，男子也在金山住處對女兒下手5次，且要求女兒口交至他射精；女兒因擔心拒絕遭責罰，不敢反抗。去年10月26日下午，男子又將生殖器塞進女兒嘴裡，並要求她協助「打手槍」，而且還用自拍棒夾著手機錄攝不倫畫面。

男子雖不否認和女兒性交，但辯稱所有行為都經過女兒同意。女兒表示，第一次遭性侵時是連假的下午，當時其他家人都在金山，因阿公要來台北，父親單獨帶她回台北市信義區的家整理空房，詎料遭父親強迫口交、吃掉精液。

女兒說，之後到了假日，父親就會動起歪腦筋，她總是夾緊雙腿抵禦，但都無效，甚至連她月經來了也躲不過。她說，父親不僅每次都要求她吞精，甚至提議要「拍照」，還教她要怎麼拍，要她去買自拍棒。

北院審理發現，被害人曾和大學同學提及此事，學校輔導主任擔心她想不開而找她談話，被害人才吐露案情，否則她因顧慮家庭破裂，一直隱忍。張姓前男友證稱，被害人只要假日要返家的前一天，就會提到回家會被父親性侵，常常說「想要自殺、去死」。

「爸媽可能會離婚，我會害到他們」被害人擔心父母婚姻，未對外求援。北院認定男子犯7次強制性交罪，批評他身為人父卻戕害女兒身心，可能連帶影響她日後對感情、婚姻或其他親密關係，且無悔悟之心，合併量處9年徒刑。