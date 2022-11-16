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大學教授3個月內劈9女「想成立台中後宮」 妻險被逐出門曝內情

聯合新聞網／ 綜合報導

2011年，吳姓教授與妻子的30吋婚紗照，在新婚隔天被資源回收車載走，竟失而復得，還上過媒體版面，那時他們稱找回物品當場感動全家抱在一起喜極而泣。聯合報記者蔡佳妤／攝影
2011年，吳姓教授與妻子的30吋婚紗照，在新婚隔天被資源回收車載走，竟失而復得，還上過媒體版面，那時他們稱找回物品當場感動全家抱在一起喜極而泣。聯合報記者蔡佳妤／攝影

《鏡週刊》報導，台中私立逢甲大學電機系吳姓已婚教授，一次偷吃九位女生，還在前任職的崑山科技大學成立「渣男群組」，向其他同校的教授教戰如何用高學歷SOP把妹，在轉職至逢甲後還在群組內高調喊想成立「台中後宮」，行為舉止皆被元配抓包後曝了光。

報導指稱，投訴人表示：「這個男人身為大學明星老師，有崇高的學術地位，長得也算一表人才，但居然是傷害家庭如此之深的渣男，他的所作所為簡直讓老婆心痛不已！」

現年44歲的吳姓教授，與妻子長跑十年後結婚，兩人育有一子一女。從技職體系一路拚到成大微電子工程博士在，因為用心研發「物理性循環腫瘤細胞解決方案」，6年前還獲頒「IEEE MTT-S傑出年輕工程師獎」，成為台灣第一位獲此獎項的學者。

爆料者聲稱，吳姓教授在今年一月欲與妻子離婚，更利用賣房當作藉口，聘請搬家公司將妻子的家當全都搬出屋外。妻子在難過不解的情況下，解鎖了先生的手機，才發現他在2020年12月至2021年2月間，在3個月內分別與9名女子發生婚外情或性行為。

更離譜的是，吳還在崑山科大成立「渣男群組」，教戰其他同校教授如何用高學歷背景把妹。他並在群組中炫耀自己「目前差一個就有10個情婦了，成就解鎖」、「我覺得我們的身分背景學歷，要把這種的很Easy，我已經抓到SOP了，下次你試試看」，在轉職到逢甲後又在群組中高調喊：「要去逢甲了，爽！台中蓋後宮」，更有更多鹹濕文字對話，都讓妻子驚訝不已。

判決書稱，吳並利用外遇女子對其感情而謀取事業上的利益，再與友人共同密謀甩人戲碼、製造衝突，爾後歸因是其外遇女子的錯誤才造成分手，有明確目的與計畫，讓外遇女子自責和認為是自身犯錯才導致分手。

逢甲大學知悉後已在今年九月底將吳解雇。吳姓教授在事件曝光後嚴斥否認，表示這一切桃色指控皆是子虛烏有。

圖為前崑山科技大學電腦與通訊系吳姓副教授，因長期研究微波工程、光電半導體與生物科技，耗費多年研發「物理性循環腫瘤細胞解決方案」，榮獲2016 IEEE MTT-S年輕工程師獎情形。圖擷自崑山科大官網
圖為前崑山科技大學電腦與通訊系吳姓副教授，因長期研究微波工程、光電半導體與生物科技，耗費多年研發「物理性循環腫瘤細胞解決方案」，榮獲2016 IEEE MTT-S年輕工程師獎情形。圖擷自崑山科大官網

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