約女網友唱歌 酒中下藥性侵得逞 還反咬對方「開高價」

新北市石姓男子今年農曆過年期間，花3000元約女網友到KTV歡唱，卻趁機在啤酒中下藥，直接在包廂內性侵得逞，事後發現女網友疑因藥性發作，昏迷不醒，緊急找KTV服務人員叫救護車送醫，女網友因抽血驗出藥物反應，新北院日前依以藥劑強制性交罪，判刑7年4月，可上訴。

判決指出，石男今年農曆大年初三透過手機通訊軟體邀約女網友，以3000元代價相約大年初五到新北市一間KTV唱歌同樂，女網友也答應，女網友記得二人一進KTV包廂，石男便叫服務人員送來兩手啤酒，但一開始只有唱歌沒喝酒，後來石男要求玩遊戲喝酒，沒想到她才喝了一罐多就完全沒記憶，醒來時人已躺醫院打點滴了。

「運動的話呢？」女網友於警詢時表示，石男約她唱歌時曾這樣問，意思就是「做愛要多少錢？」她回覆，「30000吧」，並表示最近因投資虛擬貨幣賠錢心情不佳，石男聞言還反問，「1萬5000要嗎？」，她未同意，並回說，「1萬5000就還好了耶」、「不然改天好了」，女網友表示，回答3萬元就是想拒絕他，所以故意講一個不可能答應的數字來拒絕他，也坦言曾與石男見過面，加上前次吃飯時也聊得不錯，才會答應一起唱歌，沒想到才喝了一罐多的啤酒，就像斷電式的昏迷，隨即失去意識，原來是遭石男下藥並趁機性侵。

「我沒有利用藥物性侵。」石男到案後表示，加進啤酒的藥是從網路上買來的助興藥物，並不知道裡面的成分，也不知道喝了以後會導致昏迷，當時是以為女網友喝醉酒，才對她做不好的事，否認早有預謀並下藥性侵。

石男辯解說詞不被法官採信，且救護人員到場時，石男仍堅持女網友是喝醉了，還出言詢問，若狀況並非嚴重，可否讓他帶往旅館休息，因救護人員堅持必須先送醫，石男才上救護車陪同到醫院，也未告知醫師有在酒中摻藥，始終否認犯行，法院日前依以藥劑強制性交罪，重判7年4月，可上訴。

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