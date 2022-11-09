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在妻旁量血壓襲胸護理師 男子涉性騷擾遭起訴

中央社／ 台中9日電

洪姓男子今年6月間在台中市某醫院住院時，卻在妻子旁趁機對協助量血壓的女護理師摸胸性騷擾，事發後他雖提出有急性譫妄症的疾病證明，但不被檢方採信，仍依性騷擾防治法將他起訴。

台中地檢署起訴書指出，56歲洪姓男子於今年6月24日上午6時50分，在台中市北區一家醫院病房內，趁院內護理師協助測量血壓時，突然以左手抓女護理師的右胸。

女護理師當下對洪男表示：「你在做什麼？你的太太在旁邊」等語，案發後女護理師向院方通報，並向台中市政府警察局第二分局報案，事後洪男要求與女護理師見面道歉，但都遭拒絕。

台中地檢署檢察官偵辦時，洪男坦承向女護理師性騷擾。另外，案發當天家屬要求身心科醫師會診，經院方診斷，案發後洪男出現肢體與言語騷擾行為，且對妻有攻擊行為、不認得家人，經身心科醫師評估後疑為急性譫妄症。

但檢方偵辦後認為，洪男在對女護理師性騷擾行為前，並未經診斷有譫妄行為的事實，因此不予採信，依違反性騷擾防治法罪嫌將洪男起訴。

護理師 性騷擾 台中市

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