男甫成年約少女臥房嘿咻 沒達陣就被人父撞破好事提告

彰化縣利姓男子在去年間透過網路，認識年僅15歲的少女，雙方相約在女子住處歡愛，利全裸欲提槍上陣前，少女父親正好開門，目睹兩人全裸在床上，撞破好事，少女父親提告妨害性自主，二審仍判利6月徒刑。

判決指出，利姓男子（19歲）去年剛成年時，即透過通訊軟體LINE群組，認識一名年約15歲的少女，雙方約好在少女彰化縣的住處歡愛，利在去年11月19日晚間6時許，前往少女住處後，少女將利帶往2樓臥房，當時利先親吻少女嘴巴、撫摸胸部、下體後，少女提議二人先去浴室盥洗，利也同意。

二人裸身在浴室共浴後，回到少女房間的床上，少女躺在床上，而利以伏地挺身姿勢，趴在少女面前，二人全裸，利欲以生殖器侵入少女下體前，少女父親突然開門，目睹二人全裸，撞破好事，少女父親氣得大罵「在幹嘛，穿好衣服」，利因此未成功與少女性交，少女父親提告妨害性自主。

利男辯稱，不知道少女年齡，另外少女體格比他壯碩，所以沒有要性侵少女的犯意，是少女邀約他到住處性交。

不過一、二審都認定，對於14歲以上未滿16歲男女的性交行為，刑法有處罰規定，原因是年稚的男女不具，或欠缺性自主的決定能力，所以設處罰明文，以資保護，就算全案是少女邀約利要性交，也不能主張免責。