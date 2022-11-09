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學生無照駕駛撞倒騎士 竟反被摸生殖器「摳後庭」 老騎士判刑4年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

一名男學生因無照騎機車上課，途中撞上前方緊急煞車的機車騎士阿輝（化名），導致阿輝倒地，學生怕無照肇事要繳罰單，沒報警建議阿輝到醫院驗傷，不料阿輝竟利用學生害怕心理，詢問可取暖嗎，隨後撫摸生殖器，又不顧學生拒絕，帶進漆黑小巷摳肛門。士林地方法院依強制性交罪，判處有期徒刑4年。

判決指出，2020年11月某日，男學生騎車上學途中，在某檳榔攤前，因前方的騎士緊急煞車，從後方追撞，導致騎士阿輝倒地受傷。學生對於車禍賠償極度焦慮，但阿輝沒有嚴重傷勢，卻不斷誇大自己傷勢，揚言要索取高額賠償，讓學生心生畏懼又不敢報警，直接建議阿輝去醫院驗傷。

2人分別騎機車去醫院途中，阿輝假借要休息，跨坐到學生機車後座環抱，伸手摸學生生殖器約10分鐘，直到巡邏警車經過才收手。阿輝見學生不敢反抗，把人帶到小巷，繼續摸學生生殖器，又脫下長褲，不顧學生拒絕動手摳肛門，強制性交得逞。學生被性侵後恍神，直到回家母親察覺不對勁，積極詢問下，學生才崩潰痛哭被人性侵，最後在家人陪同下報案提告。

阿輝辯稱，只是輕輕握著陰莖，沒有用手指頭侵入肛門，一開始有稍微勃起，但一下就軟了，根本就沒有要替學生打手槍，學生有問可以抵車會賠償嗎，他回答不可以。當天被撞後腦袋空白，曾學生可以讓他「取暖、碰下體嗎？」學生有說可以。學生肛門無紅腫撕裂傷，過程中無反抗，事後兩人還加line好友，傳ok貼圖

學生指出，當時阿輝坐上他的後座摸他下體，他有嚇到，但擔心阿輝包包可能藏有美工刀等凶器，才會僵住讓他摸；巡邏警車經過後就收手，但後來被帶到漆黑巷子，遭站著環抱脫褲摸下體，有說「不要」他因車禍恍神無法即時反應，遭插入肛門有覺得疼痛，後來阿輝沒有抽插動作，但一直問「為何都硬不起來」事後被拿走手機加好友、傳貼圖，這件事他感覺很噁心。

合議庭認為，雖然學生肛門未能檢測出阿輝的DNA，也無裂傷紅腫，但也不能認為學生沒有遭受性侵。合議庭審酌，2人年紀相差40多歲，阿輝利用學生未得家長同意無照駕駛，須負民事及刑事責任感到擔憂害怕心理，一再撫摸生殖器並以手指插入肛門，否認犯行又尚未和解，導致學生生活恐懼中。全案依強制性交罪，判處有期徒刑4年。可上訴。

一名男學生因無照騎機車上課，途中撞上前方緊急煞車的機車騎士阿輝（化名），學生怕無照肇事要繳罰單，沒報警建議阿輝到醫院驗傷，不料阿輝竟利用學生害怕心理，詢問可取暖嗎，撫摸生殖器，又不顧學生拒絕，帶進漆黑小巷摳肛門。士林地方法院依強制性交罪，判處有期徒刑4年。示意圖／ingimage
一名男學生因無照騎機車上課，途中撞上前方緊急煞車的機車騎士阿輝（化名），學生怕無照肇事要繳罰單，沒報警建議阿輝到醫院驗傷，不料阿輝竟利用學生害怕心理，詢問可取暖嗎，撫摸生殖器，又不顧學生拒絕，帶進漆黑小巷摳肛門。士林地方法院依強制性交罪，判處有期徒刑4年。示意圖／ingimage

性侵 貼圖 車禍

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