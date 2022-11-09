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叫酒店小姐到家坐檯 他下藥吹煙迷昏再性侵還說「相不相信我」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

林姓男子5年前叫酒店小姐到住處坐檯、飲酒玩樂，趁機在女方的酒杯中摻「一粒眠」，待女子酒後藥效發作後，撫摸對方胸部和下體，並以手指性侵得逞，最高法院依以藥劑犯強制性交罪判刑7年4月定讞。

林2017年6月28日晚間打電話到高雄某酒店，點框一名酒店小姐到家中坐檯6小時，女方隔日凌晨2時許抵達，和林等5人飲酒作樂；同日凌晨4、5時許，其他人陸續離開，但女子坐檯時間未到，現場僅剩林和女子2人繼續喝酒聊天。

林在酒店小姐的酒杯中摻入鎮靜安眠藥物、第三級毒品「一粒眠」，待女子喝酒後藥效即將發作之際，他點燃一根香菸，並對女方說「你相不相信我」，對方回應「我相信你啊」，之後林朝女子臉部吐一口煙，女子隨即因藥效而暈厥昏睡。

林撫摸女方胸部和下體，再以手指性侵得逞，酒店小姐清醒後發現自己內衣褲移位，下體有刺痛感，逼問後林才承認用手性侵。女方立即離開現場，打電話向朋友哭訴，並到醫院驗傷，報警處理。

林否認犯行，供稱當天喝很多酒，過程中都有摸女方胸部、下體，且女子先到舞廳坐檯，才到他家，不能證明女方是在他家吃藥的，他也有問女子要不要性交易，但對方很生氣說不要。

法院認為，女子案發當天採尿送驗，結果確實驗出安眠藥物反應，且女子內褲、性器官也採集到林的DNA，故不採信林的說詞，雖林已與酒店小姐以80萬元和解，但林的犯行讓女方精神嚴重崩潰，造成難以抹滅的嚴重傷害，更一審依以藥劑犯強制性交罪判刑7年4月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

示意圖／ingimage
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酒店 性侵

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