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中央大學研究所長不倫已婚女助理 她懷孕還上摩鐵嘿咻

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中央大學黃姓前研究所長與已婚的女助理不倫，女方懷孕時，兩人還去汽車旅館嘿咻；女助理事後指控被他性侵近百次，校方性平會第四次調查認定黃沒有性侵，但行為逾越師生分際，經教評會處分解聘，他不服提行政處分，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

女助理2014年填寫「教職員工性騷擾事件調查申請書」，指控黃自2012年至2014年間在汽車旅館等地性侵她近百次，校方性平會調查認定性侵害不成立；女助理再以學生身分向學校申請調查，校方調查小組二度認定不成立性侵害。

經雙方皆提申復，中央大學性平會進行第三度調查，認定黃利用權勢性侵屬實，處分解聘，但法院撤銷處分確定；校方根據法院認定事實，第四度調查認定黃雖沒有利用權勢性侵女助理，但雙方牽手、擁抱、親吻及發生性行為，逾越師生分際，情節重大，嚴重違反為人師表的倫理規範，校方教評會最終核定解聘。

黃提告主張，校方處分違法，實務上發生婚外情、判處通姦罪也不會終身解聘，而他根本沒有惡劣行徑，卻終身不得擔任教師，違反比例原則；黃認為當初是女助理先示好，才發生的辦公室戀情，他根本沒有強迫女方，並說明兩人沒有發生性行為，認為處分於法無據。

北高行指出，根據雙方電子郵件、簡訊、對話紀錄及調查訪談紀錄，認定雙方互訴思念、展現愛意、調情互動，黃與女助理多次出入汽車旅館發生性行為，且女助理也明白指述黃的性器官特徵，不採信黃稱雙方沒有發生性關係。

判決指出，女助理在兩人交往期間分娩，可見黃和女助理發生性行為，是在女助理懷有身孕的時候，但黃卻否認兩人發生性關係，回應避重就輕，犯後態度不佳，認定教評會認定黃不適合繼續擔任教職的處分，沒有違誤，判黃敗訴。

中央大學黃姓研究所前所長和已婚、懷孕女助理不倫，上汽車旅館發生性行為，校方處分解聘，黃提行政訴訟被駁回。圖／聯合報系資料照片
中央大學黃姓研究所前所長和已婚、懷孕女助理不倫，上汽車旅館發生性行為，校方處分解聘，黃提行政訴訟被駁回。圖／聯合報系資料照片

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