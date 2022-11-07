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壯男假拍A片真騙砲 20次1000萬 3小模上當

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

一名體重破百的鄭姓男子自2017年起，假藉以20次1000萬元、10次450萬元高薪聘請A片女優，在網路上前後吸引6名年輕貌美的女子應徵，並與其中3名小模藉口相約試鏡，騙得女方多次發生性關係，最後人財兩失。台北地檢署今依妨害性自主及加重詐欺罪嫌將鄭男起訴。

檢警調查，鄭男身材壯碩卻化名「雨」、「小雨」，於臉書外拍社團中徵求A片女優，2021年間，其中一名被害小模以私訊方式，與鄭男達成拍攝10次酬勞450萬元的協議。小模依約定前往旅館房間，與聲稱是男優兼攝影師的鄭男發生性關係，事後卻遭鄭男藉口試鏡效果不好終止合作，小模懷疑自己被騙砲於是報警。

警方自鄭男手機中，發現另名女子的A片合約，懷疑他藉此騙炮，前往其住處搜索後，發現他先後至少與6名女子談過拍A片事宜。檢警循線找到第二名小模，女方他與鄭男議定拍攝20次酬勞1000萬元，但拍完第17次，對方就以各種理由推託繼續拍攝，也不願給付任何片酬。

第3位小模也是拍攝10次酬勞450萬元，但只拍3次就沒有下文。另外還有3名年輕女子則尚在與鄭男交涉，並已提供部分不雅照，但並未談妥拍A片，因此也沒有遭鄭男騙砲。

鄭男落網後，辯稱雙方是性交易，事前女方也同意拍攝，否認性侵。檢察官認定他以佯稱拍攝A片可賺錢，騙得3名被害人與他發生性關係，將他依觸犯違反意願性交罪及加重詐欺罪起訴。

鄭姓男子透過網路佯裝高薪聘請Ａ片女優，藉口試鏡騙得3名小模和自己發生性關係。圖／聯合報系資料照片
鄭姓男子透過網路佯裝高薪聘請Ａ片女優，藉口試鏡騙得3名小模和自己發生性關係。圖／聯合報系資料照片

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