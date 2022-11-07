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台北街頭撿屍性侵 他1個月後巧遇女子再猥褻判4年4月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

藍姓男子趁夜歸女子酒醉潛入她的閨房性侵，1個月後在路邊巧遇被害人，又以強暴手法猥褻對方，被訴1個乘機性交、2個強制猥褻罪；藍否認犯罪，台北地院審理，採被害人供述，3罪判藍應執行有期徒刑4年4月。可上訴。

2020年12月19日凌晨，藍在台北市首都大飯店小巨蛋館門口，見被害人酒醉後獨坐在路邊，隨她返回住處加以性侵得逞。

2021年1月17日凌晨，藍在南京東路4段某全家便利商店內巧遇被害人，跟在她的身旁，被害人要求藍不要靠近，藍卻環抱、親吻、撫摸她的身體，還以下體磨蹭為猥褻行為得逞。

1月19日即兩天後的凌晨，被害人下班返家，在光復北路租屋處發現藍的身影，因不願與藍接觸轉往他處，藍再度攔人，又強抱、親吻被害人，被害人報警，檢察官偵辦起訴藍。

法院開庭，藍不否認與被害人性交，辯稱是雙方合意，「她在路邊時有意識，能對答如流」，稱2人發生性行為是你情我願；藍表示，對方之後同意他加她臉書好友，更懷疑被害人因男友見她劈腿，所以想藉機勒索。

被害人稱，她住在10樓，住處大門要刷卡才可以進入，她不想讓藍進房間，但藍貼在她身上直接推進門，還坐在床上，表示想一起睡覺，她醉了，只能任藍擺布。

被害人稱，藍趁她酒醉關心她，自稱是「魯夫」，除了將舌頭放入她口中，還伸手摸她胸部、下體，她在事發後回想起被性侵。

至於被訴2個強制猥褻罪部分，藍辯稱，平常2人都在玩耍，是在打打鬧鬧，不過，藍的說詞未被合議庭採認，法官依據被害人證述等證據，認定藍犯下3條罪。　

判決書指出，藍是37歲成年人，與被害人素不相識，見被害人意識不清，跟隨到她的住處乘機性交，於結識被害人後，無視被害人明確拒絕，以不法「腕力」強制猥褻，犯後還砌詞否認，沒有愧色，依法重判。

示意圖／ingimage
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猥褻 性侵

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