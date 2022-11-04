女老師當小三穿乳牛、女僕裝 喊「只想吃學長」下場慘了
一名女老師和已婚男老師發生婚外情，傳露骨訊息「想舔學長」，並到汽車旅館開房間，提議玩角色扮演穿乳牛裝、女僕裝，元配提告向小三求償，台北地方法院判女老師應賠償60萬元，可上訴。
元配提告主張，丈夫和女老師是同事，雙方都知道彼此有配偶，兩人頻繁透過LINE傳送親暱對話和隱私照片，言語間充滿性暗示，女老師還錄製情歌、手寫卡片表達心意，兩人到汽車旅館發生性行為，要求小三賠償142萬元。
女老師則以司法院釋字第791號解釋，認為配偶權以非法律保護利益，並表示元配早已經同意她介入婚姻關係，請求法院駁回訴訟。
法院根據女老師和人夫間的對話紀錄，發現兩人多次互相傳送親密照片，女老師也對男方說「我只想吃學長」、「想舔學長」等，並表示每次發生性關係後，看到男老師急忙看手機，自己的心情真的很複雜。
雙方訊息也包括「我可能會加個大腿襪配件」、「乳牛裝我有點印象」、「喜歡當學長的小學妹」、「還想穿女僕裝跟學生服給學長看」。
法院認為，根據雙方對話紀錄、行車紀錄器，認定女老師確實侵害元配配偶權，審酌雙方資力等，判女老師應賠償60萬元。
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