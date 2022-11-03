幫女客人催經？按摩師按她胸部 稱乳中穴刺激賀爾蒙

台中洪姓按摩師自稱可以幫女客人「催經」，要她脫光上衣仰躺還伸手點壓對方乳頭，女子嚇到一時愣住事後深感受辱提告，洪辯稱這樣做是按壓「乳中穴」刺激分泌賀爾蒙；法院審酌，女子指證歷歷，整復協會也說明傳統推拿嚴禁觸碰胸部，不採信洪辯詞，依強制猥褻罪判他10月，可上訴。

檢警調查，洪男去年10月13日到租屋處要幫女子調整骨盆位置、推拿按摩，洪正幫對方做指壓期間就佯稱可以幫她「催經」按摩，女子誤以為洪是基於專業就同意，未料洪卻要她脫光衣物剩下內褲並仰躺朝上。

洪竟直接按壓女子的乳頭、胸部淋巴，還若無其事要她改以趴躺方式按摩背部，女子質疑為何要用手指點壓方式按她乳頭，並明確表示這樣另她不喜歡、不舒服，洪還藉口說這樣可使人體分泌催情激素可幫助催經，後來女子報警提告才曝光。

審理時，洪否認猥褻，辯稱當時是經過女子同意才替她服務，也有告知如果按摩胸部、乳頭及周圍淋巴經期會比較準確，還說因為乳頭是乳腺集中處，乳腺會分泌賀爾蒙，告知後女子願意嘗試，且對方事後還傳「100分」、「very good」等語。

女子證稱，被洪用手指點壓乳頭另她不舒服，洪卻稱這是挑逗，這樣才能產生賀爾蒙催經，最後草草結束，當下空間只有他們2人，是忍著情緒等洪離開，且洪事前講催經也只說按到胸部淋巴，沒有說按到胸部中間。

法院比對女子歷次說詞均一致，且時隔案發1年多審理期間，女子回憶當時遭猥褻過程仍數度哽咽，呈現無法言語知情，可見身心確實受創，且女子事後也因壓力過大情緒不穩，曾到身心科就診、住院。

法院並函詢中華傳統整復協會，對方回覆稱傳統整復推拿服務業不分性別，嚴禁碰觸胸部或其他身體隱私處行為，民俗推拿業界並無存在按壓女性乳頭之手法。而洪自稱從事推拿按摩18年，沒理由不知該規範。