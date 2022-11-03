逃逸移工性侵16歲少女害大量出血休克 判8年定讞關完驅逐出境

示意圖／ingimage 越南籍鄧姓移工逃逸、失聯多年，去年強壓智能、聽力障礙的16歲少女性侵，導致少女下體裂傷，大量失血逾2公升，緊急送醫撿回一命，最高法院依加重強制性交罪判他8年徒刑定讞，執行完畢後驅逐出境。

鄧隱匿身分租彰化縣某民宅的2樓房間，且四處打零工維生，而少女和父母、阿姨一家人，因原住處整修，承租同棟民宅1樓房間居住；雙方平時使用公共空間，有互動機會。

少女去年7月30日上午7時許剛睡醒想上廁所，發現1樓廁所有人使用，她到2樓上廁所後欲下樓，鄧見少女落單且年少可欺，將少女強拉進自己房間，不顧少女反抗，強壓在床上脫去衣物性侵得逞，導致少女下體裂傷，大量出血，鄧見狀也沒有協助送醫。

少女逃離鄧的房間，沿路留下血跡，被其他房客發現，通知房東緊急聯絡少女母親返回查看，才發現少女表情痛苦、大量出血，一度血壓過低休克，緊急送醫手術縫合、輸血，才撿回一命。

鄧否認犯行，辯稱少女就會上樓要他親親，雙方當天是合意發生性行為。少女作證指出，她都稱呼鄧是哥哥，當天哥哥拉她進房，用力抓她、咬她胸部，最後被性侵流很多血、肚子很痛，但哥哥還一直笑。

法院認為少女事後有明顯創傷反應，且若是雙方為合意性交，鄧見少女大量出血，理應會協助送醫，怎麼會置之不理，讓少女險送命，「誰會相信？」

法院指出，鄧原先是合法外籍移工來台灣工作，卻逃逸數年，期間藐視我國法律、破壞治安，導致少女身心受創，惡性重大，雖鄧犯後已和少女母親達成和解，並已賠償20萬元，約定剩餘10萬元待他返國後再支付，但鄧矢口否認犯行，態度難謂良好。

一、二審均依加重強制性交罪判鄧8年徒刑，執行完畢後驅逐出境；最高法院認為原審判決沒有違誤，駁回上訴定讞。