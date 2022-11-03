海軍鳳陽艦長酒後撿屍女軍官開房間 不滿遭撤職打官司結果出爐

鳳陽艦。圖／聯合報系資料照片 海軍鳳陽艦呂姓艦長3年前被控酒後帶女軍官至旅館強行脫衣、擁抱並企圖性侵，海軍司令部核定他撤職、停止任用3年，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

呂身為海軍168艦隊鳳陽軍艦上校艦長，2019年5月22日晚間和女軍官等人完成海上演訓後，在營外餐廳、KTV餐敘，結束後女軍官不勝酒力醉倒，呂帶女軍官入住飯店同一房間。

女軍官指控呂進門後開始脫掉衣物，她先躲進廁所，事後欲出門和輔導長會合，卻被呂壓制在床上，脫去衣服，強行擁抱、親吻，最終性侵未遂。呂經基隆地檢署處分不起訴，但被高等檢察署發回續查，案件仍在檢方偵查中。

海軍艦隊指揮召開懲罰評議會，決議將呂撤職並停止任用3年，海軍司令部也予以核定。呂主張，他坦承和女軍官牽手、輕摟、擁抱、一起入住飯店同居一房、在床上擁抱，但處分卻是記載「意圖性侵未遂」，認為處分有違誤。

呂表示，自己從事軍職21年，軍旅生涯沒有重大違失，工作認真盡責，考績均為甲等以上，海軍司令部以他「未尊重性別互動分際」的偶發行為，率然撤職，導致他無從請領退除給與，違反比例原則。

北高行認為，根據檢方不起訴處分書，女軍官的內衣、內褲均有呂的DNA，可見呂和女軍官確實有親密接觸，也足以顯示呂身為已婚艦長，卻帶下屬投宿飯店，並發生親密行為，違反國家相關規定。

北高行指出，依海軍司令部處分內容，沒有認定呂有性侵行為，而是以未尊重性別互動分際等規定懲罰，認為撤職處分沒有事實認定錯誤；另呂身為艦長，管領具攻擊性武器，統御艦上官兵，並為表率，應以較高標準檢驗，卻帶女軍官到飯店脫衣擁抱、親吻。

此事經媒體披露，對國軍形象傷害甚鉅，且呂對於飯店內和女軍官互動過程，多以酒醉記憶不清為說詞，未能真摯面對自己的違失，海軍司令部處分撤職沒有違反比例原則。

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