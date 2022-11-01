控2男撿她、輪姦 畫面秀她流暢操作FamiPort判2男無罪

16歲的少女指控江姓、周姓大學生趁她在夜店喝茫，帶她到汽車旅館，兩人先後利用她口交、性交，桃園地檢署依乘機性交罪起訴江、周，一審認為少女說詞不一，判無罪。案經上訴、最高法院撤銷有罪判決並發回，台灣高等法院更一審認為少女離開夜店後神態自若，還可流暢使用全家便利商店的FamiPort機台叫計程車，駁回檢方上訴。

檢方起訴指出，江姓、周姓男子2016年7月9日到中壢一家夜店喝酒，並結識當時僅16歲的少女，兩人見少女酒後意識不清，以送她回家為由，共同搭乘計程車離開，但卻將她帶到汽車旅館。檢方指周姓男子先性侵少女、並要對方口交，江姓男子洗完澡後，輪替性侵，少女事後打電話向盧姓友人求救，警方獲報處理。

江、周都否認乘機性交犯行，辯稱和少女是合意性交，少女從離開夜店、到全家便利商店叫計程車、再到汽車旅館性交全程意識清楚。

高院更一審審理發現，少女在離開夜店後，和江姓男子互加微信好友，與周姓男子互換臉書資訊，可見溝通沒有問題，且能正確使用手機功能；她之後未再飲酒，怎麼會在1、2小時內陷入意識不清的狀態？

經勘驗全家便利商店的監視器錄影檔，當時還是大學生的周姓男子不會操作FamiPort機台，還是靠少女親自完成叫計程車服務，顯然沒有爛醉如泥。陳姓計程車司機證稱，女的是自行上、下車，更主動表示要去哪一間汽車旅館，還對兩男說「菸抽完了」。

台北榮民總醫院對少女的血液、尿液鑑定，結果顯示無任何苯二氮平類鎮定安眠藥劑成分，但有咖啡因、尼古丁成分，有檢出濃度約為0.025g/dL的酒精成分。更一審認為，依起訴書所載換算，呼氣酒精濃度約為0.125mg/L，僅達刑法第185條之3構成酒駕刑責的呼氣酒精濃度每公升0.25毫克之半，一般人不可能泥醉。

更一審認為，相關報告只能證明少女與帶保險套的周姓男子有性交，江至少有觸摸她右胸，不足推斷她因意識不清而被性侵。

因一審和更一審都判江姓、周姓男子無罪，檢方要上訴受刑事妥速審判法規定嚴格限制。

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