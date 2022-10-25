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台南警遭控偷拍性愛影片 但女網友表情讓他獲判無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南王姓員警透過交友軟體認識女網友，去年底相約到台南新營摩鐵，他持手機邊發生性行為邊拍攝，未料女方事後控告他涉性侵，經檢方不起訴，卻在手機內發現該影片，依涉妨害秘密起訴，他說有徵得其同意，經勘驗女方未露排斥或手擋，多為開心或自然看著鏡頭，王獲判無罪。

他坦承與女方至新營摩鐵，並在房間內持手機拍攝女方上半身裸體的影像，但否認妨害秘密。他說，他拍攝時女方並沒有在睡覺，當時是11月，天氣非常冷，不可能不蓋棉被睡覺；他沒有偷拍，他有得到她的同意才拍攝。

王的律師說，女方偵訊時，自己有承認在沙發上的影片是邊發生性行為邊拍攝，我們認為在沙發上時女方與王發生關係，是同意王拍攝的，卷內有幾張看似睡覺的照片，並非女方真的在睡覺，而是故意擺姿勢讓王拍攝。

女方表示，王拿他的手機拍她時，她有說不要，但是王還是繼續拍，她醒著的時候知道王在拍她，但是睡著的時候不知道。

台南地院審理時，法官詢問，你有知道王在拍妳嗎？她說，知道。法官問，你有同意他拿手機拍妳沒有穿衣服的樣子嗎？她說，沒有。法官問，但是妳剛剛說妳沒有同意，為什麼沒有看到妳有起來阻止他？她答說，我睡死了。法官問，你說你睡死了，那你怎麼知道被告有拿手機拍妳？她回答，她爬有起來一點點。

法官勘驗現場畫面，兩人均未著衣物平躺於床上，王不僅一面拍攝，甚至於過程中有撫摸、親吻女方胸部，絲毫未避諱會遭女方發覺其正持手機拍攝，且於王親吻女方胸部、拍攝女方上半身時，女方有側身或眼睛微開之動作，但未見女方有起身阻擋、或出言阻止其拍攝。

期間女方更因此有「從左側翻身往右側男方臂彎方向靠」、「眼睛些微張開後閉上」、「女方嘴角疑似有抽動」動作，足見女方此時應非沉睡狀態，且能知悉王正拍攝2人赤身裸體平躺在床上的影片。

法官指出，女方並無因發現王在拍攝而露出排斥、憤怒的情緒，或手擋(打掉)鏡頭、推開王胸口、逃到廁所打電話等動作，與勘驗筆錄不符外，另卷內所附其餘王所拍攝女方裸體照片，多為開心、自然地看著鏡頭或講電話。

法官認為，王於親密行為過程中一邊親吻女方胸部、一邊騰出另一隻手持手機拍攝，很難不被女方所察覺，而女方對此未生疑惑，仍於拍攝時任由王在其胸部做出親密的動作，且在拍攝過程中未顯現任何反對之情。法官認舉證不足，認王無罪。

台南王姓員警遭女網友控訴他涉性侵，經檢方不起訴，卻在手機內發現性愛影片，依涉妨害秘密起訴，台南地院審理後認證據不足，判他無罪。記者邵心杰／攝影
台南王姓員警遭女網友控訴他涉性侵，經檢方不起訴，卻在手機內發現性愛影片，依涉妨害秘密起訴，台南地院審理後認證據不足，判他無罪。記者邵心杰／攝影

台南 摩鐵

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