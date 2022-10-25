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行車紀錄器全拍下！人夫車震小三咬破嘴皮 遭妻抓包解釋：在吃麵

香港01／ 撰文/布萊恩

一名人夫與小三在貨車上「車震」，結果親密對話、接吻到「破皮」及呻吟聲被行車記錄器全程拍下。示意圖／ingimage
一名人夫與小三在貨車上「車震」，結果親密對話、接吻到「破皮」及呻吟聲被行車記錄器全程拍下。示意圖／ingimage
「車震」出軌常見，但這解釋也太奇葩了吧！台灣一名人夫與小三偷情，在貨車上「車震」，結果親密對話、接吻到「破皮」及呻吟聲被行車記錄器全程拍下。妻子意外發現丈夫出軌，憤怒提告，人夫庭上辯稱有關聲音是「吃麵」的聲音，但法官不採納說法，判人夫必須賠償妻子10萬新台幣。

綜合台媒報導，洪姓人夫與妻子結婚23年，妻子2021年8月檢視洪男貨車的行車紀錄器時，意外發現洪男與李姓女子曾在車內共處半小時，其間傳出兩人親密對話、接吻及呻吟聲，讓她當場崩潰，憤怒提告要求2人精神賠償60萬新台幣。

不過洪男庭上辯稱，當時他與李女只是在車上吃東西聊天，行車紀錄器錄到的聲音都是吃麵、滷蛋、芭樂等的聲音，並非親吻聲，也沒有親密關係。李女則說，不知道洪男已經結婚，也否認與洪男有親密關係，拒絕賠償。

不過法官審視行車紀錄器內容聽到洪男與李女說「親到嘴唇都紅了」、「不想放你走」、「（男）我有咬到喔？」、「皮破了啦」等，其間傳出2人「嗯嘛」明顯親吻、呻吟聲，認為2人當時確實互動親密。

最終法官判洪男須賠償妻子10萬新台幣。至於李女，法官指出交往期間洪男刻意隱瞞已婚身份，李女有可能不知道洪男婚姻狀況，故判處李女毋須賠償。全案可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》

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