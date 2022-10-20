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在昏睡的女友身邊性侵她姪女 法官罵「下流」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

盧姓男子邀女友和她姪女投宿桃園一家汽車旅館，盧原想趁姪女入睡後再和女友行魚水之歡，但他卻對這名姪女起色心；為卸除兩女防備，他拿出鎮靜安眠劑，佯稱是有助保養的膠原蛋白讓兩人服下。姪女察覺有異，吞服後趁機吐出再裝睡，盧以為女友姪女已睡著，隨即性侵。被害人伺機打電話向母親求救，警方獲報後到場逮人。

台灣高等法院依以藥劑強制性交罪判盧7年4月徒刑。

盧姓男子2019年6月13日晚上10點邀女友和她姪女投宿汽車旅館，並告訴女友姪女說會介紹一名男子讓她認識。原本盧和女友打算在姪女入睡後交歡，詎料卻對姪女起了淫念，但他自忖對方不可能同意，女友也不可能眼睜睜看他和姪女做愛，因此另生計畫。

盧拿出4顆鎮靜劑，佯稱是膠原蛋白、有助肌膚保養，女友不疑有他而吞服，姪女覺得「怪怪的」，假裝吞下後，迅速吐出。盧以為兩女藥效發作後熟睡，開始對被害人毛手毛腳，被害人擔心生命有危險，只好假裝熟睡，任由對方性侵。

完事後，盧拿起被害人的手機，想抓她的手解鎖，被害人順勢取回手機並和盧聊天周旋，還說「今天的事不會說出去」，再伺機向母親求救。

盧落網後否認用藥劑強制性交，辯稱因要和女友性愛，但有這個姪女在旁難以成事，兩人才要騙她服下安眠藥，但沒想到姪女突然清醒還壓在他身上、撫摸他生殖器至勃起，再主動和他性交。

桃園地院認為盧罔顧被害人是女友的姪女，無視玷汙被害人時，女友就在同床一側入睡，手段下流，受害者身心產生巨大傷痛，且盧犯後不僅不認錯、懺悔，反編撰荒誕不經的情節，判他8年徒刑懲儆。

高院認為，被害人案發前與盧完全不相識，盧又是姑姑的男朋友，被害人實在不可能在睡覺的姑姑身邊與盧性交，盧的辯詞不可採，改判7年4月徒刑。

盧姓男子以藥劑強制性交女友的姪女，台灣高等法院判他7年4月徒刑。記者王宏舜／攝影
盧姓男子以藥劑強制性交女友的姪女，台灣高等法院判他7年4月徒刑。記者王宏舜／攝影

汽車旅館 性侵

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