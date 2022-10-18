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馬籍女大生被殺案引台馬網友筆戰 死者弟怒罵酸民沒大腦

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導

來台讀大學的馬來西亞女學生遇害，意外引起台馬網民筆戰。之前受到此間網軍吹捧的大馬歌手黃明志因為諷刺台灣治安，現在被「出征」。來台的死者弟弟看見網路上的酸言酸語忍不住回嗆：「因為事情不是發生在你身上，所以你不痛不癢。我支持言論自由但說話要經過大腦。抱歉我忘記你們沒有大腦」。

3名馬來西亞年輕女子2年內相繼在台灣遇害，來自大馬的歌手黃明志日前忍不住開酸，建議要殺人就約來台灣動手。

黃明志在臉書上謔稱：「台灣真的越來越安全了，以後忍不住想要殺人，記得不要衝動，約她來台灣才殺，法律會保證你的安全。兩年死了三個。R.I.P.」，盼死者安息，揶揄台灣的治安與法律。曾經諷刺對岸網民有顆「玻璃心」，受到此間綠營網軍側翼吹捧的黃明志，頓時成為千夫所指。

日前24歲馬來西亞蔡姓女大生，遭30歲陳姓男網友勒斃一案，死者父母、阿姨及弟弟14日在外交單位協助下，昨天從馬來西亞吉隆坡機場搭機來台。本報資料照片
日前24歲馬來西亞蔡姓女大生，遭30歲陳姓男網友勒斃一案，死者父母、阿姨及弟弟14日在外交單位協助下，昨天從馬來西亞吉隆坡機場搭機來台。本報資料照片

馬來西亞 殺人

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