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小姐醉醒醫院 酒客一句「驗出2人精液」驚覺遭輪流硬上

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中廖姓、蕭姓男子到KTV唱歌點小姐坐檯，卻見對方喝爛醉輪流帶到廁所、包廂沙發上性侵，犯後為了想叫對方撤告，還夥同4人攔截小姐及經紀公司人員坐車，廖、蕭均否認辯稱是「加節」和小姐合意性交，法院比對證詞、監視器不採信，依乘機性交罪判廖、蕭4年4月、4年3月，可上訴。

檢警調查，廖、蕭等5人前年7月14日凌晨到KTV唱歌並找1名21歲小姐前來陪酒，直到凌晨3點多廖見她酒醉意識不清，竟拉進包廂廁所內硬上得逞，隔10幾分鐘後蕭發現竟又拉她到另一處包廂性侵。

事後廖、蕭為了躲避朝小姐性侵一事曝光，16日再夥同楊姓、蘇姓、林姓及張姓同夥攔截小姐及其經紀公司人員，並亮出1把槍強行將他們帶到養生會館限制人身自由，女子因害怕只好遵從指示，錄下當時和廖、蕭性交是出於合意的音檔才獲釋放。

審理時，廖、蕭均否認辯稱和小姐性交沒有違反她意願；辯護人也說，廖、蕭都是和小姐達成共識，要付他加節的錢才性交，還說如果小姐醉到不省人事，正常酒客誰會要加節，後來警察來臨檢女子也沒有意識不清。

小姐證稱，當天被酒客灌醉醒來就在醫院，有印象在廁所遭硬上，另也有被另一名男子壓在沙發上性侵，隔2天後廖跟她商量希望撤告，並表示「如果驗到2個人的精液的話怎麼辦」，她這才知道遭2人性侵。

法院傳訊比對多人證詞、勘驗監視器畫面等，認定廖、蕭當時分別在包廂廁所、包廂沙發朝小姐性侵，都是利用她酒醉無法或難以清楚表達性自主意願及不能抗拒下所為。

法院審酌，廖、蕭利用小姐酒醉侵害她性自主權，後續又藉由談撤告一事夥同他人對小姐及經紀公司攔車恐嚇，依乘機性交、妨害自由等罪，判廖男4年4月、蕭男4年3月，其餘4名同夥各依放害自由罪判3至6月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

廖姓、蕭姓酒客輪流性侵小姐，法院依乘機性交罪等各判4年4月、蕭男4年3月。示意圖／ingimage
廖姓、蕭姓酒客輪流性侵小姐，法院依乘機性交罪等各判4年4月、蕭男4年3月。示意圖／ingimage

性侵 監視器 恐嚇

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