女師半裸推拿遭指姦吸乳 整骨師拚翻盤：內衣DNA不是我
台中市莊姓整骨師，前年替一名代課女師推拿時，涉指姦、吸乳，莊遭判刑3年確定，但莊今年聲請再審，抗辯女子是法律系畢業，曾任學校性平會常委，熟悉防範性侵知識，遇到性侵案件，無大聲呼救，卻付完700元費用才離開，且女子下體或內衣，都無莊DNA，台中高分院認定，人遇事反應不一，歷審審理，莊都坦認犯行，駁回聲請。
判決指出，年逾50歲的莊姓男子是台中市一家推拿館的整骨師，前年10月間，擔任代課教師的妙齡女子上推拿館消費，由莊服務，因女子已被莊服務過，所以自動脫下身上運動內衣，半裸上身讓莊推拿，莊推拿時，趁機脫下女子短褲、內褲，以手指侵入下體，女子呼喊「不要」，將雙腿卷曲，莊仍以手指侵入女子下體數次，還用嘴吸吮女子胸部，女子不敢聲張，付完費用後才離開推拿館。
莊男在歷審審理後，被認定涉犯強制性交罪，判刑3年，去年最高法院駁回上訴確定，不過莊仍委由律師聲請再審，希望能獲得緩刑判決。
莊男律師抗辯，女子是法律系畢業，在校時擔任全校的性別平等委員會常務委員，甚至擔任多項學生事務幹部要職，遇事反應、知識應優於一般人，也熟悉相關性侵害程序，知道如何拒絕性侵、性騷擾，不過此案發生時，女子卻沒有打電話求救、報警，推拿時，莊有一度離開接電話，女子也沒有抽身離開，繼續接受莊熱敷，完成療程後，付完700元費用才離開處。
另外，女子的內衣、下體都沒有驗出莊的DNA，僅驗出其他男子的DNA，而且女子下體在6點、9點鐘位置有撕裂傷，可能是與男友歡愛後導致，但事後卻指控是遭人性侵，認為女子的指述不實，有栽贓嫁禍可能，另外，莊已用50萬元與女子達成和解，符合緩刑條件，因此聲請再審。
台中高分院審理後認為，女子就算有性平常委經歷、案發過程不符「理想被害人」刻板印象，也不能說女子是蓄意構陷莊男，做出不實指控，根據歷次審理，都認定女子證詞可信，無陷害莊男的動機；另外，未採出莊男DNA，歷審都有說明理由，可能因案發時間短，加上手指的皮屑量少導致，加上莊在歷審都已承認犯行，駁回再審聲請。
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