快訊

獨／百貨錯愕！童裝業績王「WHY AND 1/2」 證實明年結束營業

獨／華視新聞「共軍導彈襲台」連出6包不罰 法官給原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

營造董座受害！仙人跳坑嫖客撈千萬和解金 雞排妹御用律師出庭認了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

「雞排妹」鄭采勻御用律師王啓任被控與應召站業者徐智崴合謀，以仙人跳坑殺嫖客，被害人不乏醫師、營造廠董座，海撈千萬元和解金，兩人被高雄地檢署依組織犯罪條例、詐欺等罪起訴，今雄院召開準備庭，有多名遭坑殺受害人出庭，王坦承部分罪行，願意與被害人調解，約10名被害人出庭，也願與王和解，但也痛斥王當律師還和業者合謀，違背律師良心。

同案被告還有另名張姓男子，張今天出庭時，坦承介紹王啓任給徐智崴認識，但否認參與徐智崴與王啓任的罪行，張僅承認協助徐智崴將和解資料傳給王啓任，另幫王啓任將現金轉交給徐智崴，僅拿取5至8萬元車馬費，不清楚兩人仙人跳案細節。

檢警調查，經營應召站的徐男，先請旗下機房人員，在包養網站假裝為大學生或未成年少女，與嫖客談妥性交易後，再指派旗下小姐赴約，等雙方完成性交易後，徐智崴再派人佯裝成少女父母，稱女方還「未成年」，之後再請王啓任出面，軟硬兼施逼迫對方和解，王啓任則可以抽取和解金的5成當回扣。

受害人不乏醫師、軍人、工程師、營造廠董座等高知識份子，有人擔心牽涉刑責，乖乖與徐男等集團簽立和解金，粗估從前年10月至去年5月被查獲為止，至少有40人受害，海撈1137萬元和解金。不僅於此，王接案後還以律師身分出面，要求被害人給付協助和解的律師費，共117萬元。

今下午高雄地院準備程序庭，法官傳王啓任同案被告張男到庭，另有約10名來自全台的被害人到場，王承認部分犯行，對於加重詐欺、偽造文書等部分不爭執，也願意跟被害人調解。

今出席的被害人，均願意與王啓任和解，還有被害人母親代表到場，稱她兒子剛新婚卻碰到這種事，不便出庭，但願跟王和解；不過有和解被害人不滿，當庭痛批王啓任當律師知法犯法，與應召站業者合謀詐欺，有違律師這職業。步出法庭後王啓任低調不願受訪。

檢方今年8月起訴時，指律師素有「在野法曹」之美名，王竟違背律師保障人權、實現社會正義使命，與徐男、張男合組詐欺集團，手段惡劣，具體求刑7年有期徒刑，徐男則因曾以相同手法犯案，被判有期徒刑5年，獲釋後仍再犯本案，具體向他求刑8年。

律師王啓任今到高雄地方法院出庭。記者張議晨/攝影
律師王啓任今到高雄地方法院出庭。記者張議晨/攝影

律師 詐欺 應召站

延伸閱讀

紓活館暗藏春色 男子40分鐘「0.3套」完事尷尬遇警曝光

她大白天夢見「被鬼抓」 男同學一聽嚇傻坦承做了這件事

雞排妹稱18歲抽脂「做壞了」 被醫美診所告 檢不起訴

越南女逃離雇主改當「外送茶」 高雄警方動員查賣淫

相關新聞

營造董座受害！仙人跳坑嫖客撈千萬和解金 雞排妹御用律師出庭認了

「雞排妹」鄭采勻御用律師王啓任被控與應召站業者徐智崴合謀，以仙人跳坑殺嫖客，被害人不乏醫師、營造廠董座，海撈千萬元和解金...

男大生不滿被踢出群組…PO猥褻照侮辱 判55日再賠萬八

彰化縣25歲陳姓大學肄業生前年因被某人踢出某line群組，竟挾怨報復，到網路平台「DCard」張貼女性袒胸露乳裸體照，並...

影／短裙辣妹半夜淋雨騎車懷疑被下藥 噁男尾隨到家

新北市1名年輕女生今天凌晨自餐酒館下班後，冒雨騎機車返家途中，被陌生男子一路尾隨回家，過程中懷疑被下藥導致「頭很暈」，對...

不顧人工受孕苦 夫每月10萬養酒店妹 正宮提告僅賠這數

台中市一名人妻指控在知名紫爵酒店工作的王姓女子，明知她的丈夫已婚身分，仍接受丈夫每月10萬元包養，甚至在她辛苦就醫，接受...

猛虧加油站美眉還戳胸「揩油」 台南六旬翁處拘役30日

台南61歲楊姓男子今年4月17日上午騎機車前往加油站加油時，「妹阿，妳很可愛，頭髮長長的」猛虧美眉，假藉付錢之便，還伸手...

外遇嘿咻擦破皮 法院：可見當事人「真情流露」

桃園一名呂姓人夫與同社區的黃姓女子有染，2人不但當街牽手親吻、摟腰摸臀，曾一夜發生5次性關係，完事還抱怨破皮，後來東窗事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。