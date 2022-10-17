營造董座受害！仙人跳坑嫖客撈千萬和解金 雞排妹御用律師出庭認了

「雞排妹」鄭采勻御用律師王啓任被控與應召站業者徐智崴合謀，以仙人跳坑殺嫖客，被害人不乏醫師、營造廠董座，海撈千萬元和解金，兩人被高雄地檢署依組織犯罪條例、詐欺等罪起訴，今雄院召開準備庭，有多名遭坑殺受害人出庭，王坦承部分罪行，願意與被害人調解，約10名被害人出庭，也願與王和解，但也痛斥王當律師還和業者合謀，違背律師良心。

同案被告還有另名張姓男子，張今天出庭時，坦承介紹王啓任給徐智崴認識，但否認參與徐智崴與王啓任的罪行，張僅承認協助徐智崴將和解資料傳給王啓任，另幫王啓任將現金轉交給徐智崴，僅拿取5至8萬元車馬費，不清楚兩人仙人跳案細節。

檢警調查，經營應召站的徐男，先請旗下機房人員，在包養網站假裝為大學生或未成年少女，與嫖客談妥性交易後，再指派旗下小姐赴約，等雙方完成性交易後，徐智崴再派人佯裝成少女父母，稱女方還「未成年」，之後再請王啓任出面，軟硬兼施逼迫對方和解，王啓任則可以抽取和解金的5成當回扣。

受害人不乏醫師、軍人、工程師、營造廠董座等高知識份子，有人擔心牽涉刑責，乖乖與徐男等集團簽立和解金，粗估從前年10月至去年5月被查獲為止，至少有40人受害，海撈1137萬元和解金。不僅於此，王接案後還以律師身分出面，要求被害人給付協助和解的律師費，共117萬元。

今下午高雄地院準備程序庭，法官傳王啓任同案被告張男到庭，另有約10名來自全台的被害人到場，王承認部分犯行，對於加重詐欺、偽造文書等部分不爭執，也願意跟被害人調解。

今出席的被害人，均願意與王啓任和解，還有被害人母親代表到場，稱她兒子剛新婚卻碰到這種事，不便出庭，但願跟王和解；不過有和解被害人不滿，當庭痛批王啓任當律師知法犯法，與應召站業者合謀詐欺，有違律師這職業。步出法庭後王啓任低調不願受訪。