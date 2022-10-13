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惡男媒介13歲少年性交易 設局仙人跳強盜男客逼交40萬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

許姓男子涉嫌和13歲少年發生性行為，又涉媒介少年和其他人性交易，還安排仙人跳，持電擊棒闖進旅館房間恐嚇蕭姓男客「兄弟你知道現在什麼狀況嗎？」逼迫男客簽40萬本票，還拍攝男客和少年互相口交的照片，最後強盜男客身上8800元。事後許男要求男客依指示用幣商換幣、到公園埋包放現金，交出40萬元。士林地檢署偵結，依兒童及少年性剝削防制條例等罪，起訴許男和5名男客等6人。

起訴指出，31歲許男和位在緬甸的盧姓男子（通緝中）涉嫌共同媒介未滿14歲少年從事性交易，許男在網路上認識12歲以上未滿14歲少年，許男涉嫌在2022年4月13日、15日、16日，在苗栗一家摩鐵，和少年口交、肛交，共發生3次性行為。

許男和少年發生性行為後，竟在2022年4月16日安排少年仙人跳36歲蕭姓男客，事先告知少年要強盜男客財物，叮囑少年到時配合開房門。當日少年和蕭姓男客入住旅館，少年依盧男訊息指示，趁男客洗澡時開房門，少年再進入浴室共浴，隨後許男拿著電擊棒、甩棍闖進房間，嚴厲斥責男客「兄弟你知道現在什麼狀況嗎？」逼迫男客簽下40萬元本票。

許男為確保男客支付40萬，涉嫌當場逼迫男客和少年互相口交，並拍下當作把柄，隨後搶走男身上8800元，交付少年5千元，許男拿走剩餘3800元。

遭通緝的盧男遠在緬甸設跨國發號施令犯罪，2022年4月18日晚上8時許，盧男傳訊息給蕭姓男客，要求他帶著20萬到台北市內湖區西湖派出所旁公園，交付20萬給幣商換幣，4月27日晚上7時許，又命男客把剩餘的20萬元，放在內湖康樂派出所對面公園溜滑梯，埋包後離開；盧又指示許男去領錢，許男從中獲得10萬元報酬，又交付2萬給少年。

全案經少年至北市婦幼隊、台北市憲兵隊報案，檢警展開調查，查出許男、盧男涉媒介少年和男客性交易，1次價格1萬5千元，許男遭查扣的手機內也找到關於「S」「0」和身高體重等數字。檢警查出28歲黃姓、34歲陳姓、25歲軍人許姓男客，在2021年7月到2022年3月間，對少年為有對價性交易。

25歲有軍人身分的謝姓男客，則涉對少年有對價猥褻罪嫌，2021年8月23日晚上7時許，許、盧涉嫌安排少年到樹林火車站後方空地和謝姓男子見面，謝男涉親少年、撫摸生殖器，最後謝男答應交出提款卡。

檢察官認定，許男和盧男共犯意圖營利而媒介少年為有對價性交罪嫌5罪，意圖營利而媒介少年為有對價猥褻罪1罪，許男犯對未滿14歲少年性交罪3罪、攜帶凶器成年人與少年共犯加重強盜取財罪、拍攝少年性交、猥褻照片電子訊號罪嫌，依法起訴。

謝男涉犯與未滿16歲之人為有對價猥褻行為罪；黃、陳、許男客涉犯與未滿14歲少年為性交罪；蕭姓男客涉犯與未滿14歲歲少年性交未遂罪嫌，依法起訴。

士林地檢署。圖／本報資料畫面
士林地檢署。圖／本報資料畫面

猥褻 性交易 強盜

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