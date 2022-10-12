徵求網拍模特兒 男子誘騙8女裸拍被判8年10月

24歲曾姓男子3年前在IG上以私人工作室欲徵求網拍模特兒，經評分後可獲1千至5萬元獎金，少女為追逐星夢，應其要求穿著內衣自拍，但因尺度要求越來越大而拒絕，曾男以散布清涼照為由，少女被迫拍攝自慰影片，至少8人受害，他與其中7人和解，台南高分院改判應執行8年10月。

據調查，案發當時，這8名受害人中有7人為未少女、1人為成年女子，經少女報警後，嘉義及雲林等地分傳受害人，曾被告上法庭，因其情節輕重，陸續被判7月至7年6月不等徒刑，他也陸續與被害人和解，並上訴二審。

台南高分院指出，曾在IG及臉書申請帳號，使用女性人頭相片後，向各被害人施以詐術、脅迫，使該等被害人自拍各該編號所示猥褻行為之數位照片、影片，透過IG傳送該照片檔給曾，或上傳該影片的電子檔至個人FB帳號，再提供FB帳號密碼給他，供其自行登入下載至其電腦主機內。

曾辯稱，因性格異常而經國軍驗退離營且因罹患重度憂鬱症，很難控制自己行為，建請法官酌減其刑。然而，法官調取歷年病歷囑託成大醫院鑑定結果，認為曾犯下本案時，未受情緒障礙症影響，雖有長期的反社會人格及受車禍腦傷影響，惟認知功能仍可理解違法行為，而無因精神障礙致其辨識行為違法或依其辨識而行為的能力，顯著減低情形，所以不予減刑。