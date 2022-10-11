身障少女懷孕引產 醫通報才知竟是父親獸行

新北市一名患有輕度智能障礙14歲少女，被父親以擦乳液為由猥褻，又多次不顧少女反抗性侵得逞，還害少女懷孕，直到父親帶著女兒到婦產科進行引產手術，醫院警覺有異詢問，才知少女是被父性侵才懷孕。新北地檢署依強制性交、利用權勢猥褻等罪起訴狼父。

檢警調查，少女領有輕度身心障礙手冊，與父母、姊姊同住，父親曾趁與少女在家獨處時，利用權勢稱少女身體乾燥、要幫她擦乳液為由，替少女全身抹乳液並趁機猥褻。

今年初，父親變本加厲，趁與少女獨處時三度不顧少女反抗性侵，導致少女懷孕，母親還以為少女是被不明人士侵犯，直到父親帶著少女前往婦產科做引流手術，院方警覺少女態度異常，詢問開導才知少女是被父親性侵懷孕，報警處理。