身障少女懷孕引產 醫通報才知竟是父親獸行
新北市一名患有輕度智能障礙14歲少女，被父親以擦乳液為由猥褻，又多次不顧少女反抗性侵得逞，還害少女懷孕，直到父親帶著女兒到婦產科進行引產手術，醫院警覺有異詢問，才知少女是被父性侵才懷孕。新北地檢署依強制性交、利用權勢猥褻等罪起訴狼父。
檢警調查，少女領有輕度身心障礙手冊，與父母、姊姊同住，父親曾趁與少女在家獨處時，利用權勢稱少女身體乾燥、要幫她擦乳液為由，替少女全身抹乳液並趁機猥褻。
今年初，父親變本加厲，趁與少女獨處時三度不顧少女反抗性侵，導致少女懷孕，母親還以為少女是被不明人士侵犯，直到父親帶著少女前往婦產科做引流手術，院方警覺少女態度異常，詢問開導才知少女是被父親性侵懷孕，報警處理。
偵查時，父親坦承性侵少女，並有替少女擦乳液，但稱事前均經過少女同意，並無猥褻少女之意，但檢方查出，少女當時已可生活自理，父親應要求少女自行擦乳液，而不是主動替少女擦拭，另外父親在少女進入青春期後才有替少女擦乳液的習慣，過程中觸碰少女私密部位，認為父親猥褻犯意明確，依強制性交、利用權勢猥褻等罪起訴。
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