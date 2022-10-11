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阿嬤男友變成狼！他騙少女「想洗澡」帶進汽車旅館意圖不軌 家人來電打斷
劉姓男子開車載女友14歲的孫女去汽車旅館猥褻，並想進一步性侵，因女友不斷打電話找他，劉未性侵得逞，劉認罪、賠錢，台北地院審理，依成年人故意對少年犯強制性交未遂罪判劉有期徒刑1年10月，緩刑3年。可上訴。
劉是被害少女的祖母的男朋友，檢方指控，2019年夏季某天傍晚，劉駕車載被害人前往新北市新店區耕莘醫院接女朋友出院的途中，藉口天氣很熱想到旅館沖澡，將少女帶進「唯愛」汽車旅館。
一進入旅館，劉強行脫掉少女的衣物、以手撫摸她的胸部與下體，再以舌舔吻她頸部等身體多處，正要著手性侵，因被害少女的父親、祖母不斷來電干擾，劉才罷手，少女家人後來提告，劉被起訴，法院審理，劉坦承犯案。
劉告訴法官，他犯後已深感懊悔，也有積極與少女的家人達成和解，客觀上有情堪憫恕之處，請法官減輕。
法官審理認為，劉的強制性交罪行，因未遂緣故，已依法減輕其刑，相較原來的法定刑而言，已沒有情輕法重的遺憾，考量他為滿足私慾，造成少女巨大的傷害，不再給減刑空間。
判決指出，劉欠缺尊重他人身體自主權的觀念，戕害被害人人性尊嚴，考量他國中畢業、案發時務農、月收入2萬元，依法量刑，宣告緩刑3年，命他向相關公益團體提供80小時的義務勞務。
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