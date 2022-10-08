番茄園硬上人妻？老闆反控陷桃花陷阱 仍被判要賠她老公15萬
彰化陳姓男子被控在番茄園內猥褻、硬上1名人妻，對方先生主張自己心疼、深感羞辱，對陳提告求償70萬元，陳辯稱和人妻僅互摸、性交過1次，反控遭設桃花陷阱；法院查，陳被控性侵部分檢方以嫌疑不足不起訴，但他侵害配偶權明確，一、二審都判他應給付先生15萬元，全案確定。
先生控訴，自己原負擔家中經濟後來罹癌只能在家養病，改由妻子一肩扛起經濟重擔，2020年12月上網找陳男經營的室內番茄園採收工作，但番茄園遭竊數量銳減，陳就辭退員工剩下他老婆1人，陳卻假藉工作朝她襲胸，還在果園內硬上。
先生說，妻子遇害為了家中經濟隱忍，但陳還傳訊給她老婆說「很想要」，妻子曾以月事來、怕懷孕為由拒絕，仍慘遭陳強行在果園內硬上；先生認為陳侵害他配偶權，自己心疼自責更感到難堪羞辱，對陳提告求償70萬元。
彰化地院一審時，陳否認猥褻、強制性交，辯稱先生誣賴他，只有和他老婆彼此撫摸、摸她私處，對方也用臀部撞他下體，另2人僅有性交1次；法院認為，陳自認和對方妻子性交等，但就先生主張老婆遭硬上部分舉證不足，判陳男應給付先生15萬元。
陳男不服上訴，辯稱雖知道女子已婚，但沒有朝她猥褻硬上，雙方只有撫摸、性交過1次，反控遭對方設計桃花陷阱，後由先生捏造不實要陷他入獄方式逼和解求得鉅額賠償金，聲明駁回。
台中高分院二審查，先生提出的錄音僅有陳男承認撫摸、和女子性交1次，和陳當庭自認符合，顯已侵害先生配偶權；至於陳被控性侵部分檢察官以查無積極證據不起訴，陳自稱遭桃花陷阱也難以認定，駁回其訴。
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