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獨臂性侵犯17年前落網關鍵 被害少女含住精液報警成鐵證
李姓獨臂男子曾犯下五起性侵害案，服刑及治療17年後獲釋返回住處。警方說，當年他持刀強押一名少女到地下室性侵害，逼少女含住精液。少女掙脫後返家，將精液吐在杯中馬上報警，成為性侵鐵證，警方循線逮到他法辦。
住新北市瑞芳警分局轄區的李姓獨臂男子，犯下5起性侵少女被判刑，入獄服刑及強制治療，與世隔絕17年後，今年8月，基隆地院裁定李男停止治療上月獲釋返回住處。
基隆警方說，17年前，也就是2005年時，李男曾尾隨一名少女，將她押往地下室，以自備的鞋帶捆綁少女雙手，原本想要性侵害，但她剛好生理期，他即逼迫少女為他口交，少女不從，但他拿出刀子恐嚇。
口交得逞李男將精液噴在她口中，還逼她不准把精液吐掉，完事後即離去，少女哭著跑回家，家人問明原委，要她把口中的精液吐在杯子內，帶到派出所報警。
警方說，當時精液有10cc左右的量，送刑事局DNA比對出有前科的李男。被害人的家人機警，把精液保留住，成為指證的證物。
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