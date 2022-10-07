快訊

用嘴啃咬修邊！國軍麵包供應商被爆製作「口水麵包」

下午1時13分花蓮規模4.5地震 最大震度4級

蔣萬安打「夫人牌」偕孕妻受訪 石舫亘對緋聞事件表態了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少女淪性奴…被逼拍裸照還要交錢給狼 補習班主任判27年

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

李姓補習班主任長期誘騙國、高中少女拍裸照，台灣高等法院依強制性交等罪判他27年徒刑。記者王宏舜／攝影
李姓補習班主任長期誘騙國、高中少女拍裸照，台灣高等法院依強制性交等罪判他27年徒刑。記者王宏舜／攝影
李姓補習班主任長期誘騙國、高中少女拍裸照，以揚言散布為由逼對方性交，多人受害，檢警查扣驚見近6百張不雅照，有少女稱遭李控制長達5年，不斷傳裸照、匯錢給他；桃園地方法院痛斥李將少女當支配客體，依兒少性剝削條例等罪判他25年徒刑。檢察官和李皆上訴，台灣高等法院認為他自以為聰明、不知收斂，今加重改判為27年徒刑。

檢警調查，李從2015年起就在臉書上假冒女性帳號，隨機向多名國、高中少女私訊，佯稱徵求內衣模特兒，騙對方提供自拍內衣、裸照，甚至是不雅照就可以拿到酬勞，有十多少女受諞，先各傳15張至71張裸照給他。

有少女事後覺得不妥，想反悔，李就另用假帳號恐嚇她害朋友賠錢、揚言散布，脅迫少女每天傳裸照、逼她滿16歲就去打工賠錢，對方被嚇到，從國中、高中一連拍了近6百張猥褻照、影片，還匯11萬8500元給李。

李2017年間，還約另名高中少女佯稱當面給酬勞，卻到汽車旅館逼稱「脫衣拍照才有錢」，還擋住門不讓她離開，最後強拍裸照、性交得逞。警方接獲多起少女報案，李2020年12月在高雄住處遭搜索落網。

一審審理時，李否認犯罪，辯稱不知少女年紀、確實有在談模特兒工作，照片要審核。

有少女證稱，2015年讀國一起被搭訕，之後又被威脅散布裸照，一直持續遭李控制長達5年，期間不斷傳不雅照、匯錢給他。李還會提醒「明天交自慰影片」「我看直接公開妳好了」，少女只好繼續傳裸照、匯錢，照片更是極私密。

桃院審酌李智識健全，為滿足私慾長期將戕害被害人，且補習班主任教學對象從國小至高中生，他自稱「一直很想當老師」，犯後卻狡辯毫無愧疚，依3個以脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號罪、2個以詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號罪判合併執行25年徒刑。

案件上訴二審後，高院認為李曾任補習班主任，明知青少年心智未成熟、年少可欺，竟然為了私慾引誘、脅迫被害人拍裸照，看到被害人哀求也不為所動，惡性重大。

高院發現，李的女友察覺後質問，他還自恃才智聰明，不知收斂，一再以雷同手法犯罪，根本毫無悔意。因李有類似前科，卻沒能警惕，針對5名被害人犯強制性交等罪，改判27年徒刑。

李姓主任被訴引誘其他11名少女拍裸照部分，他雖然持有猥褻照片，但少女們沒能明確指證是受引誘拍照，無法排除照片是從其他地方而來，此部分判無罪。

裸照 猥褻

延伸閱讀

性侵同學小妹毀了她人生賠100萬 少女母泣：休學帶身邊顧

北市警劈腿16歲少女還拍不雅照 所屬機關說話了

少女GPS定位旅館…父母怒衝現場 驚見她「登大人」

少女吃醋找妹妹打賭「看誰先跟爸上床」 她與生父亂倫3年還變老婆

相關新聞

建築師揪人妻五星級酒店開房間 丈夫抓姦驚見床上血跡斑斑

一名知名建築師和人妻芳療師發生婚外情，兩人同住五星級溫泉酒店，被女方丈夫當場抓姦，還發現床上血跡斑斑，人夫怒向兩人提告請...

少女淪性奴…被逼拍裸照還要交錢給狼 補習班主任判27年

李姓補習班主任長期誘騙國、高中少女拍裸照，以揚言散布為由逼對方性交，多人受害，檢警查扣驚見近6百張不雅照，有少女稱遭李控...

憲兵士官分飾兩角扮按摩師性侵女網友 強制性交罪判刑4年定讞

憲兵指揮部林姓下士透過交友軟體認識女網友，謊稱要請按摩師到府替女網友按摩，他再一人分飾兩角，假扮按摩師到女網友租屋處，要...

正宮發千字文怒揭曾格爾心機「我邊哭邊截圖」 好友賈永婕留言力挺

台灣女性登山好手曾格爾登山資歷僅3年，創下無氧登世界第八高峰馬納斯魯峰的紀錄，昨（5）日卻遭爆料與陳姓已婚富商不倫戀，富商妻昨晚於臉書發文，痛訴心聲，許多網友留言安慰，藝人好友賈永婕也相挺支持。

他好奇去養生館第一次買春 然後就被警察抓了！

台南市永康警分局掌握轄區某養生會館私下經營全套性交易色情服務，昨深夜查獲自稱初次買春的男子與54歲婦人性交易，警詢後，兩...

70歲性侵7女案停擺半年 法官查「少龍」徐浩城病情有新發現

中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城被控開道場修煉「仙女」性侵7名女子，依強制猥褻、強制性交未遂罪起訴；徐羈押時稱病，先保外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。