少女淪性奴…被逼拍裸照還要交錢給狼 補習班主任判27年

李姓補習班主任長期誘騙國、高中少女拍裸照，台灣高等法院依強制性交等罪判他27年徒刑。記者王宏舜／攝影 李姓補習班主任長期誘騙國、高中少女拍裸照，以揚言散布為由逼對方性交，多人受害，檢警查扣驚見近6百張不雅照，有少女稱遭李控制長達5年，不斷傳裸照、匯錢給他；桃園地方法院痛斥李將少女當支配客體，依兒少性剝削條例等罪判他25年徒刑。檢察官和李皆上訴，台灣高等法院認為他自以為聰明、不知收斂，今加重改判為27年徒刑。

檢警調查，李從2015年起就在臉書上假冒女性帳號，隨機向多名國、高中少女私訊，佯稱徵求內衣模特兒，騙對方提供自拍內衣、裸照，甚至是不雅照就可以拿到酬勞，有十多少女受諞，先各傳15張至71張裸照給他。

有少女事後覺得不妥，想反悔，李就另用假帳號恐嚇她害朋友賠錢、揚言散布，脅迫少女每天傳裸照、逼她滿16歲就去打工賠錢，對方被嚇到，從國中、高中一連拍了近6百張猥褻照、影片，還匯11萬8500元給李。

李2017年間，還約另名高中少女佯稱當面給酬勞，卻到汽車旅館逼稱「脫衣拍照才有錢」，還擋住門不讓她離開，最後強拍裸照、性交得逞。警方接獲多起少女報案，李2020年12月在高雄住處遭搜索落網。

一審審理時，李否認犯罪，辯稱不知少女年紀、確實有在談模特兒工作，照片要審核。

有少女證稱，2015年讀國一起被搭訕，之後又被威脅散布裸照，一直持續遭李控制長達5年，期間不斷傳不雅照、匯錢給他。李還會提醒「明天交自慰影片」「我看直接公開妳好了」，少女只好繼續傳裸照、匯錢，照片更是極私密。

桃院審酌李智識健全，為滿足私慾長期將戕害被害人，且補習班主任教學對象從國小至高中生，他自稱「一直很想當老師」，犯後卻狡辯毫無愧疚，依3個以脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號罪、2個以詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號罪判合併執行25年徒刑。

案件上訴二審後，高院認為李曾任補習班主任，明知青少年心智未成熟、年少可欺，竟然為了私慾引誘、脅迫被害人拍裸照，看到被害人哀求也不為所動，惡性重大。

高院發現，李的女友察覺後質問，他還自恃才智聰明，不知收斂，一再以雷同手法犯罪，根本毫無悔意。因李有類似前科，卻沒能警惕，針對5名被害人犯強制性交等罪，改判27年徒刑。

李姓主任被訴引誘其他11名少女拍裸照部分，他雖然持有猥褻照片，但少女們沒能明確指證是受引誘拍照，無法排除照片是從其他地方而來，此部分判無罪。