建築師揪人妻五星級酒店開房間 丈夫抓姦驚見床上血跡斑斑

示意圖／ingimage 一名知名建築師和人妻芳療師發生婚外情，兩人同住五星級溫泉酒店，被女方丈夫當場抓姦，還發現床上血跡斑斑，人夫怒向兩人提告請求損害賠償，台北地方法院判建築師和人妻應連帶賠償30萬元，可上訴。

丈夫提告主張，妻子近來頻頻晚歸，信用卡帳單也有多筆飯店投宿紀錄，行車紀錄器也有妻子和建築師投宿飯店的畫面，建築師還把他自己老婆的賓士車，給外遇的妻子作日常代步使用，甚至兩人還一同報名遊艇考試等。

人夫指出，妻子和建築師去年7月間入住宜蘭礁溪老爺酒店，他當場抓姦，發現妻子正在沐浴，房間床單和枕頭血跡斑斑，是兩人性行為後遺留的痕跡，令他痛徹心扉；妻子事後也承認、道歉，請求兩人賠償100萬元。

人妻和建築師澄清，兩人入住五星級酒店是為了慶生，當晚女方睡床，男方睡沙發，床上的血跡是因為女方生理期不慎外露沾染，兩人沒有發生性行為。妻子另反控丈夫不顧家中生計，生活開銷全由她一人賺錢負擔。

法院認為根據人夫提供的照片，可證實建築師和人妻確實同住五星級酒店一晚，且妻子也透過LINE向丈夫道歉，認定兩人侵害人夫的配偶權，審酌一切情狀判兩人應賠償40萬元。