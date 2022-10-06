登山女神爆不倫戀 正宮發千字文揭曾格爾心機：我邊哭邊截圖

登山好手曾格爾昨（5）日卻遭爆料與陳姓已婚富商不倫戀，富商妻昨晚於臉書發文，痛訴心聲。圖／擷自曾格爾臉書 台灣女性登山好手曾格爾登山資歷僅3年，創下無氧登世界第八高峰馬納斯魯峰的紀錄，昨（5）日卻遭爆料與陳姓已婚富商不倫戀，富商妻昨晚於臉書發文，痛訴心聲。

富商妻於臉書表示，發現曾格爾和丈夫不倫戀的那一夜她邊哭邊截圖了175張對話截圖，「一個29歲的女性，違和看上大她26歲的大叔？在只見過幾次面的狀況下是什麼樣的情誼？」，曾格爾和丈夫認識9個多月，大部份時間都在國外爬山，她在國內時間鮮少，兩人見面只有6次，其中有3次都有其他朋友在，2次則是他們單獨在餐廳，最後一次是8月29日泡湯共宿之旅，讓她的家走上毀滅之路。

富商妻在台灣公關界名聲響亮，18年前創立公關公司，是公關女強人，她指出，曾格爾為了想進時尚圈，曾經特地向她請益，甚至積極表達要把經紀簽給她，並表示很想紅，想出席很多時尚活動，她也不吝嗇地給了諸多建議，「她不是少不更事的女孩，不可能不知道和人夫要要保持距離」。

富商妻表示，曾格爾在訊息裡不斷請丈夫幫忙募款，據她所知丈夫和不少朋友已捐款給她，款項是匯到她的私人帳戶而不是募資平台上，甚至直接要求丈夫給她170萬，看似討論個人未來發展前景的同時，曾格爾還主動穿插著要一起出遊玩等親暱話題，且每句都是曾格爾開口邀約，「讓我先生犯下全天下男人都會犯的錯」。

富商妻後來想通了，因為商業攀登需要很多錢，曾格爾看上的是財力和人脈，鎖定丈夫後，曾格爾以情色誘惑只為了達成她的募款目標，再去雇用很多雪巴幫她創造世界紀錄，曾格爾把自己包裝成女性之光，卻用最物化女性的方式取得資源，甚至用盡心機直接對她侵門踏戶而來，「她身上的盡是世界紀錄光環、法鼓山榮譽董事、台灣最年輕攀登K2女性、出書、接受媒體專訪的背後，到底還有多少不可告人的秘密？」。

富商妻指出，她因此事件經歷了極度震驚、崩潰和心痛，但現在會想辦法堅強，依法捍衛自己身為女人、人妻，母親，且身為人的權益，同時也為了捍衛自己的家庭而努力，並已對曾格爾提起「侵害配偶權」之訴訟，相關事證包括事後教唆串供的紀錄，已委請律師送交士林地方法院審理。

她也表示自己一直都很樂觀，但近期時常陷入憂鬱，不自覺的淚流滿面，「我知道這又是老天爺給我的另一個考驗，人生這條路永遠都有意想不到，雖然無奈，我會努力前行」。

藝人賈永婕也在底下留言相挺，「你是我的偶像，需要到時候記得我永遠都在！」。