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70歲性侵7女案停擺半年 法官查「少龍」徐浩城病情有新發現

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城被控開道場修煉「仙女」性侵7名女子，依強制猥褻、強制性交未遂罪起訴；徐羈押時稱病，先保外醫治，後停止審判；台北地院函詢病情認為徐可以出庭，撤銷停止審判裁定。

中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城。圖／本報資料照
中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城。圖／本報資料照

徐浩城偵查中羈押，2020年被訴，押期達7個月，徐2021年1月12日獲准以300萬元保外醫治，2022年4月6日聲請因病情加重停止審判，又獲裁准，造成重大性侵案停擺半年毫無進展，但即起恢復開庭。

裁定指出，徐浩城因妨害性自主案曾因疾病不能到庭，依刑事訴訟法規定裁定停止審判，後來，法院函詢亞東醫院「徐浩城身體狀況是否適合出庭應訊？」，醫院函覆目前徐於門診追蹤節律器功能及心臟狀況，大致穩定。

醫院方面說，徐浩城為B型主動脈剝離，經主動脈覆膜支架治療後，目前主動脈狀況穩定，徐規則於心臟血管外科門診服藥控制，門診時，言語應答並無異狀，「應可至法庭開庭應訊」。

合議庭認為，徐浩城的病情有醫院公函為證，原本停止審判的原因已消滅，性侵案應繼續審理，裁定撤銷今年4月作成的停止審判裁定。

被信眾稱為「少龍」的徐浩城，今年70歲，他利用信仰長期灌輸女信徒、被害人服從自己與輪迴、地獄間之關係等觀念，涉嫌強制猥褻6名女信徒、次數高達13次，還強制性交1名被害人，但未遂。

徐浩城廣設道場，要求信徒相信末日預言，宣稱地球於2012年會毀滅，卻在靈修中心成立「仙女班」，招收單身女信徒加以性侵害；檢警2020年6月搜索徐的道場，查扣8000萬元現金，密傳被害人作證，依法查辦徐浩城。

猥褻 刑事訴訟

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