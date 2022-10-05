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她大白天補眠夢見「被鬼抓」 男同學一聽嚇傻坦承做了這件事
劉姓男子趁前往女同學租屋處討論課業，並與對方同床補眠時，未經同意偷摸女同學身體，女同學睡醒後，向劉男稱「夢到被一群鬼抓」，使劉男誤以為對方在暗示知悉他的所作所為，嚇得立刻坦承猥褻，新北地檢署依乘機猥褻罪起訴劉男。
檢警調查，今年1月中，劉男與兩名女同學相約要討論課業，三人相約到其中一名女同學家中徹夜苦讀，直到上午9時許，其中一名女同學因疲累，先躺在床上休憩並進入熟睡狀態，劉男隨後躺在女同學旁邊，卻趁女同學不注意時，撫摸對方身體，直到下午女同學起床後，向劉男稱「夢到被一群鬼抓，然後被一群鬼摸」，讓劉男嚇得誤以為女同學在暗示他，立刻向女同學坦承他偷摸。
檢方發現，劉男在事後曾傳訊向女同學坦承「有抱著一段時間」，並支付女同學2萬元做為和解金，加上另名一同讀書的女同學也證明訊息是劉男傳的，且2萬元和解金是劉男自己給的、非女同學要求，依乘機猥褻罪起訴。
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