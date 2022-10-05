台南爆狼師猥褻小學生長達2年 同事竟求情「他要退休了」

台南市議員林燕祝今在議會驚爆接獲家長陳情，台南市某國小有狼師，一名女學生被猥褻長達2年，但求助其他老師竟對狼師求情，教育局長鄭新輝表示，已停聘啟動調查，市長黃偉哲說，若有老師和家長去替狼師求情，也同樣不可寬貸，也是幫助犯，一樣會進行調查。

林燕祝說今年6月接獲受害小學生媽媽求助，指先向一、二年級老師求助，對方說該名狼師再二年就要退休，一旦爆發會沒有教師資格，媽媽直接打通給社會局家暴中心，才通報教育局和警察局婦幼隊，檢察官已啟動調查。

林燕祝說，該名狼師是被害人的導師，趁著一早其他同學還未到校，在教室進行猥褻，因一、二年老師又幫加害者老師說話，要家長說是小朋友說謊，令家長幾乎快崩潰，隔天才打電話給社會局家庭暴力防治中心通報。

林燕祝說，學生性侵害實質上存有權利不對等的關係，經查目前學校相關性平調查事件，小學一至四年級均由導師交付學生填寫校園周入班宣導學習單，再由導師收回，造成學生不敢通報，要求教育局成立專案小組，一個月內調查校園性侵害、性騷擾、性霸凌或強制褺黑數，並針對校園內相關性平調查程序進行檢討及改善。