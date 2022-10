不倫戀曝光後曾格爾再創紀錄獲外媒報導 與「登山皇帝」合影留念

圖擷自喜馬拉雅山報

台灣登山好手曾格爾今(5)日被鏡週刊曝光與陳姓富商的不倫戀後,再度創下世界紀錄,並獲尼泊爾媒體以頭條報導。在馬納斯魯峰上,站在她旁邊的是世界登山界赫赫有名的寧斯‧普爾加( Nirmal Purja)。

尼泊爾喜馬拉雅時報(the Himalayan times)昨(4)日上午9點10分報導,標題以「曾格爾僅花了13小時創下無氧速攀馬納斯魯峰登頂」(Grace Tseng sets speed record scaling Manaslu without using oxygen in just 13 hours),在文中並稱曾格爾來自台灣,照片裡站在她旁邊的是世界登山界的傳奇人物寧斯。

尼泊爾報導稱,馬納斯魯峰探險隊聯絡官 Gyanendra Kumar Shrestha 證實,來自台灣的曾格爾於4日上午7點30分站在馬納斯魯峰真正的頂峰,雖然途中遇到雪崩,仍然挑戰成功。根據Dolma Outdoors稱,與曾格爾一起攀登者,除了寧斯,還有多位登手好手,包括Phurba Thiley Sherpa和Lakpa Tamang,但他們在過程中補充了氧氣。聯絡官Shrestha 說,這4位登山者都創造了馬納斯魯峰真正峰頂的速度記錄。

現年39歲的寧斯‧普爾加,已婚,是尼泊爾裔英國籍登山家,被譽為「登山皇帝」。最為人熟識的是,他僅用了6個月6天的時間,完成14個8千公尺山峰的登頂計畫,同時創下48小時內完成珠穆朗瑪峰、洛子峰和馬卡魯峰登頂記錄。寧斯的事蹟還被紀錄在2021年Netflix紀錄片《勇闖世界14高峰:挑戰不可能》中。

從曾格爾的臉書照片,曾格爾與寧斯在今年3月曾經見面,兩人在當時討論著K2及冬攀尼泊爾側的卓奧友峰,曾並於臉書寫道:「很開心和久未見面的老朋友相聚!談論著剛結束的冬攀世界第二高峰的過程,去年他成為人類首攀登頂冬攀K2的人!我說我經歷過這一次之後完全知道你有多麼的不容易!」。