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不倫戀曝光後曾格爾再創紀錄獲外媒報導 與「登山皇帝」合影留念

聯合新聞網／ 綜合報導

圖擷自喜馬拉雅山報
圖擷自喜馬拉雅山報

台灣登山好手曾格爾今(5)日被鏡週刊曝光與陳姓富商的不倫戀後，再度創下世界紀錄，並獲尼泊爾媒體以頭條報導。在馬納斯魯峰上，站在她旁邊的是世界登山界赫赫有名的寧斯‧普爾加( Nirmal Purja)。

尼泊爾喜馬拉雅時報(the Himalayan times)昨(4)日上午9點10分報導，標題以「曾格爾僅花了13小時創下無氧速攀馬納斯魯峰登頂」(Grace Tseng sets speed record scaling Manaslu without using oxygen in just 13 hours)，在文中並稱曾格爾來自台灣，照片裡站在她旁邊的是世界登山界的傳奇人物寧斯。

尼泊爾報導稱，馬納斯魯峰探險隊聯絡官 Gyanendra Kumar Shrestha 證實，來自台灣的曾格爾於4日上午7點30分站在馬納斯魯峰真正的頂峰，雖然途中遇到雪崩，仍然挑戰成功。根據Dolma Outdoors稱，與曾格爾一起攀登者，除了寧斯，還有多位登手好手，包括Phurba Thiley Sherpa和Lakpa Tamang，但他們在過程中補充了氧氣。聯絡官Shrestha 說，這4位登山者都創造了馬納斯魯峰真正峰頂的速度記錄。

現年39歲的寧斯‧普爾加，已婚，是尼泊爾裔英國籍登山家，被譽為「登山皇帝」。最為人熟識的是，他僅用了6個月6天的時間，完成14個8千公尺山峰的登頂計畫，同時創下48小時內完成珠穆朗瑪峰、洛子峰和馬卡魯峰登頂記錄。寧斯的事蹟還被紀錄在2021年Netflix紀錄片《勇闖世界14高峰：挑戰不可能》中。

從曾格爾的臉書照片，曾格爾與寧斯在今年3月曾經見面，兩人在當時討論著K2及冬攀尼泊爾側的卓奧友峰，曾並於臉書寫道：「很開心和久未見面的老朋友相聚！談論著剛結束的冬攀世界第二高峰的過程，去年他成為人類首攀登頂冬攀K2的人！我說我經歷過這一次之後完全知道你有多麼的不容易！」。

曾格爾與寧斯在今年3月曾經會面，當時即討論著登山合作計畫。擷自曾格爾臉書
曾格爾與寧斯在今年3月曾經會面，當時即討論著登山合作計畫。擷自曾格爾臉書

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