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登山女神曾格爾被曝偷情最新動態曝光 遇雪崩昨日曾報平安

聯合新聞網／ 綜合報導

被傳出不倫風波的台灣登山好手曾格爾，目前正在喜馬拉雅山域，她昨天(10月4日)在臉書報平安。擷自臉書
被傳出不倫風波的台灣登山好手曾格爾，目前正在喜馬拉雅山域，她昨天(10月4日)在臉書報平安。擷自臉書

喜馬拉雅山區不平靜，今傳出重大山難意外，來自印度國防部內魯登山學校（Nehru Institute of Mountaineering）的34名登山學員和7名教練，於當地時間4日上午8時45分在加瓦爾喜馬拉雅山區（Garhwal Himalaya）的根戈德里（Gangotri）山脈不幸遇到雪崩，8人幸運生還，已被送往醫院治療。今天被鏡週刊爆料的曾格爾，也在同一喜馬拉雅山域遇上雪崩。

目前正在喜馬拉雅山域的馬那斯魯峰登山的曾格爾，2日在臉書PO文表示，當天早上6時40分大本營大雪崩，現場包括40多個帳篷皆毀損，目前許多登山團隊已下撤，所幸他們設的營地距離雪崩處最遠，但雖是如此也受到大量崩雪覆蓋營帳。

曾格爾所處的登山位置與印度國防登山學院學員發生山難處仍有很大一段距離，皆屬於喜馬拉雅山域。擷自Google map
曾格爾所處的登山位置與印度國防登山學院學員發生山難處仍有很大一段距離，皆屬於喜馬拉雅山域。擷自Google map

曾格爾於3日又再回報，當時她在大本營收聽無線電最新山況，「目前都很平安」； 她也表示已有兩名登山者因雪崩失聯，「我待雪況穩定才會向上攀登，不急，聽候大自然的聲音」。

曾格爾隔日(4日)再PO文表示，一名失聯者的遺體已尋獲，大部分團隊已搭直升機從二營下撤回薩馬貢。由於高營與大本營因雪崩有許多帳篷毀損，大部分的團隊也已結束今年的攀登計畫。

曾格爾表示，由於雪崩，多數團隊已下撤結束今年登山計畫。擷自曾格爾臉書
曾格爾表示，由於雪崩，多數團隊已下撤結束今年登山計畫。擷自曾格爾臉書

該文PO出後，逾5千多名台灣或來自其他國家的網友為她打氣加油，包括媒體人林書煒也親PO文：「一定要平安！安全第一」，曾格爾也以謝謝回應。少數網友貼出今日鏡週刊曝光她與富商偷情的報導，有人還留言問她：「這是真的嗎？」

曾格爾 外遇 喜馬拉雅山

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