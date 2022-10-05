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登山女神曾格爾被曝偷情最新動態曝光 遇雪崩昨日曾報平安
喜馬拉雅山區不平靜，今傳出重大山難意外，來自印度國防部內魯登山學校（Nehru Institute of Mountaineering）的34名登山學員和7名教練，於當地時間4日上午8時45分在加瓦爾喜馬拉雅山區（Garhwal Himalaya）的根戈德里（Gangotri）山脈不幸遇到雪崩，8人幸運生還，已被送往醫院治療。今天被鏡週刊爆料的曾格爾，也在同一喜馬拉雅山域遇上雪崩。
目前正在喜馬拉雅山域的馬那斯魯峰登山的曾格爾，2日在臉書PO文表示，當天早上6時40分大本營大雪崩，現場包括40多個帳篷皆毀損，目前許多登山團隊已下撤，所幸他們設的營地距離雪崩處最遠，但雖是如此也受到大量崩雪覆蓋營帳。
曾格爾於3日又再回報，當時她在大本營收聽無線電最新山況，「目前都很平安」； 她也表示已有兩名登山者因雪崩失聯，「我待雪況穩定才會向上攀登，不急，聽候大自然的聲音」。
曾格爾隔日(4日)再PO文表示，一名失聯者的遺體已尋獲，大部分團隊已搭直升機從二營下撤回薩馬貢。由於高營與大本營因雪崩有許多帳篷毀損，大部分的團隊也已結束今年的攀登計畫。
該文PO出後，逾5千多名台灣或來自其他國家的網友為她打氣加油，包括媒體人林書煒也親PO文：「一定要平安！安全第一」，曾格爾也以謝謝回應。少數網友貼出今日鏡週刊曝光她與富商偷情的報導，有人還留言問她：「這是真的嗎？」
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