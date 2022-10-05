預付遊戲點數才能見辣妹 單身漢險遭詐騙9萬

網路援交一場空！35歲黃姓男子透過LINE，與自稱「婉柔」的酒店上班女子交朋友，聽她說願出場性交易，要先買遊戲點數當作財力證明，昨晚便到超商買了9萬元的遊戲點數，卻因未馬上翻拍傳送給女方，立即遭到對方傳來血腥圖片恐嚇。黃覺得不妥，到派出所查證，才知遭到電信交友詐騙，追回9萬元 。

黃姓男子，他透過LINE認識一名網友暱稱「婉柔」的網友，由於PO的照片面容姣好、身材火辣，加對方為好友，接著二人天天線上傳情。對方透露自己有從事援交，黃心癢難耐同意，昨晚相約援交，網友「婉柔」說，她們公司規定交易前必須先購買遊戲點數，將序號密碼拍照傳給她，證明有足夠財力，才可以外出援交。

黃不疑有他，依言到超商購買了12張共9萬元的遊戲點數，因為黃購買遊戲點數後沒有馬上翻拍傳送給網友婉柔，立即遭到對方傳送血腥圖片，並以凶狠語氣恐嚇他趕快交付遊戲點數，否則他會很難看的。