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預付遊戲點數才能見辣妹 單身漢險遭詐騙9萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

網路援交一場空！35歲黃姓男子透過LINE，與自稱「婉柔」的酒店上班女子交朋友，聽她說願出場性交易，要先買遊戲點數當作財力證明，昨晚便到超商買了9萬元的遊戲點數，卻因未馬上翻拍傳送給女方，立即遭到對方傳來血腥圖片恐嚇。黃覺得不妥，到派出所查證，才知遭到電信交友詐騙，追回9萬元 。

黃姓男子，他透過LINE認識一名網友暱稱「婉柔」的網友，由於PO的照片面容姣好、身材火辣，加對方為好友，接著二人天天線上傳情。對方透露自己有從事援交，黃心癢難耐同意，昨晚相約援交，網友「婉柔」說，她們公司規定交易前必須先購買遊戲點數，將序號密碼拍照傳給她，證明有足夠財力，才可以外出援交。

黃不疑有他，依言到超商購買了12張共9萬元的遊戲點數，因為黃購買遊戲點數後沒有馬上翻拍傳送給網友婉柔，立即遭到對方傳送血腥圖片，並以凶狠語氣恐嚇他趕快交付遊戲點數，否則他會很難看的。

黃心中覺得不妥，到民權派出所諮詢，警員蔡佳憲、蔡韋緗向黃說明，這是常見的詐騙手法，說明近期常見詐騙手法案例向他宣導，才讓黃從騙局中醒過來，並封鎖女網友的聯絡資訊，並回到超商退回9萬元，成功攔阻詐騙。

黃姓男子（後排中）遭到電信交友詐騙，到台南市警二分局民權派出所查證才保住9萬元。記者黃宣翰／翻攝
黃姓男子（後排中）遭到電信交友詐騙，到台南市警二分局民權派出所查證才保住9萬元。記者黃宣翰／翻攝
黃姓男子遭到電信交友詐騙，買了9萬元遊戲點數還沒見到網路辣妺。記者黃宣翰／翻攝
黃姓男子遭到電信交友詐騙，買了9萬元遊戲點數還沒見到網路辣妺。記者黃宣翰／翻攝

詐騙 援交

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