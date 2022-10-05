登山女神征服12座高峰偷吃已婚富商 正宮靠iPad零時差蒐證

現年僅29歲的曾格爾，靠著一次次不斷挑戰無氧登頂，成功寫下多項世界登山紀錄，卻被媒體曝光她與一名陳姓富商不倫，昔日陽光形象恐受損。擷自曾格爾臉書

現年29歲的台灣登山好手曾格爾，登山經歷僅3年，卻一路攻頂、征服12座高峰，在今(2022)年7月成為無氧登頂K2的台灣首位紀錄創造者後，昨(4)日又再創下以無氧登世界第八高峰馬納斯魯峰的速攀世界紀錄，是台灣目前完攀八千公尺以上高峰最高紀錄的女性。

因為成績亮眼加上外型姣好，被登山界稱讚「外型秀氣、不斷創紀錄」的女孩。但鏡週刊今(5)日卻曝光她與陳姓贊助富商在台灣開房間偷情，報導指出，曾格爾與富商在北市高檔飯店內偷情時仍互傳訊息。富商家中的iPad正巧開啟連動訊息傳送，讓正宮「零時差」逮個正著，正宮也在知情後傳簡訊向丈夫攤牌，兩人露骨的訊息也成為呈堂證供。

陳姓富商與妻子結婚29年，兩人婚後育有二子，正宮不甘家庭被毀，為此求償兩百萬元。

意外的是，曾格爾與富商開房間慶生的時間，正是曾女今年八月登山返國後的居隔期間，明顯違返防疫規定，外出和富商約會。

報導指出，曾格爾因募資出現問題而接觸陳姓富商，一開始只希望能為她牽線介紹贊助者，爾後隨著兩人交情升溫，曾便直接向富商要求是否能出資170萬元的登山經費，作為贊助。