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補習班狼師性騷女學生 傳訊向家長道歉卻不認罪被起訴

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市任職於某補習班的黃姓數學教師，趁元旦單獨替班上少女課後輔導時性騷對方，少女因黃男師長身分不敢反抗，直到兩天後才將此事告知母親，少女母親氣得報警提告，黃姓教師向少女母親傳訊稱「非常抱歉」，卻向警方否認有性騷少女，新北地檢署依利用權勢猥褻起訴。

檢警調查，黃姓數學教師向少女稱要替少女單獨進行額外的課後輔導，卻趁著兩人獨處教室時出手性騷擾少女，少女礙於黃的身分不敢反抗，只將此事告知同補習班的同校同學，經同學鼓勵才提起勇氣向母親告知此事。

少女母親得知後氣憤找黃男算帳並報警，對方傳訊「造成現在的局面，我對所有人都很抱歉，該付（應為負）的責任我一概承受、不會迴避」，稱要負責賠償少女到高中的補習費用，卻在偵查時向檢警否認有性騷少女，僅坦承有與少女獨處十餘分鐘。

檢方依據少女同學的證詞，以及黃姓教師傳的訊息截圖，以及測謊時黃姓教師否認性騷少女卻出現不實反應等證據，不採信黃姓教師辯詞，依利用權勢猥褻起訴。據悉，該黃姓教師並無類似前科，事後已被該間補習班辭退，目前未在新北市任何補習班任職。

新北檢方認定黃姓補習班教師涉嫌趁與少女獨處時性騷少女，依利用權勢猥褻罪起訴。示意圖／ingimage
新北檢方認定黃姓補習班教師涉嫌趁與少女獨處時性騷少女，依利用權勢猥褻罪起訴。示意圖／ingimage

補習 猥褻 性騷擾

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