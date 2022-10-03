18歲女遭直播主禁錮旅館性侵...網友急赴警局求救 被警察冷回1句話

人都到了警局，還要打電話報警？1名18歲女生看facebook直播時認識1名楊姓直播主，2人相約去唱K，離開時因為太大雨，直播主建議到旅社開房休息，未料一進房便獸性大發性侵女生，更將她禁錮在房間內。女生其後用手機偷偷向男網友求救，網友即時趕去酒店，剛巧見到涉案的直播主準備逃跑，他便到附近派出所求助，當值警員竟要求他用電話致電報警，然後回到現場等待，結果等到警員來時，直播主已逃去。警方其後找到受害女生，調查後拘捕直播主，他目前已被判監3年2個月，但《壹蘋新聞網》指出警方至今找不到該名行事離譜的警員。

案情指，事發於2019年6月，當時只有18歲的女受害人看fb直播，認識楊姓直播主。楊男有晚載她去唱卡啦OK，唱到翌日凌晨2時，離開時下着大雨，楊男便提議先到旅館休息。未料楊男入房就撕掉正人君子的假面具，強行脫去女生的褲子將她性侵。事後楊男威脅女生不得離開房間，因為房內很暗，外面很光猛，逃跑的話「一開門我就知道」，說完後就睡覺。

直至天光時，女生認識的劉姓男網友向她問好，她即求救稱被禁錮旅館房間內，請求劉男去救她。女生之後想逃出旅館，但正如楊男所說，真的一開門就被發現。楊馬將女生拉回壓到床上，這時她虛張聲勢，說朋友已趕到兼報了警，楊男看了看女生手機，嚇到下樓逃走。

劉男擔心女生有危險，很快趕到旅館，剛好撞正楊男想開車離去，他到就近派出所要求警方救人，豈料警員未理會，反而叫劉男自己打電話報警，「值班警員要我打110，我就打了110，再回現場待警察過來」。劉男表示就算心急也只能照做，結果錯過了把楊男當場拘捕的機會。

直至警方趕至，與劉男一同向櫃檯人員查問，受害女生才慢慢哭著下樓，警方送她入院驗傷，確認她體內有楊男的DNA。警方隨後據受害人供詞拘捕楊男，他到案時辯稱雙方是合意性交，反指是被女生主動誘惑，之後又聲稱2人交往了一周及曾在女方家中性交等。楊男的供詞未被法官信納，於7月份二審被判入獄3年2個月。

不過，該名在派出所「叫人報警」的警員卻未能尋獲。有媒體指出就此向警方查詢，高雄市警察局警政監代理督察長吳清飛指該名值班警員的確違規，應被處以記過以上的行政處分，但警方至今未查出該名警員的身份。警方指，主要因證人劉男的電話已停用，而涉事派出所的人又稱不認識劉，故無人能證實事件。

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文章授權轉載自《香港01》